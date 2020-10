Was der Dienstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Stanislaus Kobierski, Torschütze der Fortuna im Derby gegen die Turu vor 85 Jahren. Foto: Horstmueller/HORSTMUELLER GmbH

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Trainer Uwe Rösler wird seine Mannschaft ein Mal am Vormittag auf den Trainingsplatz beordern. Am frühen Nachmittag wird sich Zugang Kristoffer Peterson erstmals den Fragen der Düsseldorfer Medienlandschaft stellen.

Das ist auf dem Transfermarkt los Die Ruhe nach dem Sturm: Die Verpflichtungen von Peterson und Christoph Klarer haben den Kader ebenso abgerundet wie der Weggang von Nana Ampomah. Jetzt ist es an Trainer Uwe Rösler, die Vorarbeit von Uwe Klein und Klaus Allofs dazu zu nutzen, eine Einheit auf dem Platz zu formen. Die Verpflichtung eines zusätzlichen kreativen Mittelfeldmanns hat (noch) nicht geklappt. Es besteht aber noch die Möglichkeit, auch nach Schließung des Transferfensters einen Spieler, der derzeit vertragslos ist, zu verpflichten.

So ist es um das Personal bestellt Zu Rouwen Hennings (Bluterguss in der Wade), Emmanuel Iyoha (Pfeiffersches Drüsenfieber), Gökhan Gül (Mittelfußbruch), Andre Hoffmann (muskuläre Probleme) und Alfredo Morales (Bänderverletzung im Sprunggelenk) hat sich in Kiel auch noch Matthias Zimmermann (Muskelverletzung im Oberschenkel) gesellt. Auf dem Trainingsplatz wird es nicht voller.

Das haben wir heute im Angebot Auf diese Geschichten können Sie sich heute unter anderem freuen: Warum auch nach Schließung des Transferfensters noch Fragezeichen bleiben – unser Kommentar zu den letzten Wechseln. Zudem: Der ungeliebte Ruhm – warum Fortuna die Abstellung ihrer Nationalspieler so wenig Freude bereitet.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 6. Oktober – im Jahr 1935 stand da das Stadtderby der Fortuna gegen Turu 80 an. Rot gegen Blau, Flingern gegen Oberbilk: Das mobilisierte die Massen. 14.000 Zuschauer bedeuteten Saisonrekord für ein Ligaspiel. Fortuna, ohne den verletzten Paul Janes angetreten, steckte den Schock des frühen 0:1 durch Graf schnell weg und sah bis zur Halbzeit wie der sichere Sieger aus. Brüll, Zwolanowski und Kobierski sorgten mit ihren Toren für eine scheinbar sichere 3:1 Führung. Das Bild änderte sich, als Thelen für Turu in der 57. Minute auf 2:3 verkürzte. Turu schnürte Fortuna teilweise in ihrer Hälfte ein, doch die Flingerner retteten den Vorsprung über die Zeit.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Am Dienstag sind unsere Fortuna-Reporter natürlich am Start. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

