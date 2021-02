Was der Samstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Mit blonder Löwenmähne: Adam Bodzek, noch im Trikot des MSV gegen Fortunas Claus Costa. Foto: Horstmueller/HORSTMUELLER GmbH

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Wie schon am Freitag möchte Cheftrainer Uwe Rösler auch in der Übungseinheit am Samstag verstärkt am Spiel mit dem Ball basteln und mit Blick auf das Kiel-Spiel am Montag (20.30 Uhr, Arena) an Lösungen für den Spielaufbau und die Offensive feilen. Am Sonntag soll es dann primär um das Defensivverhalten gehen.

So ist es um das Personal bestellt Jakub Piotrowski und Adam Bodzek sind nach überstandener Covid-19-Infektion beziehungsweise einer Rückenverletzung wieder voll im Training. Auf Emmanuel Iyoha und Shinta Appelkamp (beide Muskelverletzung) muss Rösler indes im Mannschaftstraining noch warten.

Das haben wir heute im Angebot Ilja Ludenberg, langjähriger Verantwortlicher der zweiten Mannschaft, Scout und Stadionsprecher, gibt in unserer Rubrik „Senf drupp“ wieder Einsicht in seine Gedanken zum Kiel-Spiel und zum Transferschluss. Dazu werfen wir einen Blick auf die Ideen, die Uwe Rösler für das Offensivspiel Fortunas hat.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 6. Februar – und vor exakt elf Jahren füllte Fortuna ihre Arena mit 48.250 Zuschauern bis zum Rand. Gut, ein wenig trug der MSV Duisburg auch dazu bei, denn beide Klubs trafen sich zum Nachbarschaftsduell der 2. Bundesliga. Bei den Düsseldorfern herrschte beste Stimmung, denn die Heimbilanz jener Saison war überragend, und zudem hatte Publikumsliebling „Lumpi“ Lambertz kurz vor dem Spiel seinen Vertrag verlängert.

Da passte es doch bestens, dass „Lumpi“ bereits nach 16 Minuten den Führungstreffer gegen den MSV erzielte. Nur sieben Minuten später erhöhte Martin Harnik auf 2:0, und das Spiel war gelaufen. Erst recht, nachdem der damals frisch blondierte Duisburger Haudegen Adam Bodzek nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot sah (78.). Da ahnte „Bodze“ sicher noch nicht, dass er knapp elf Monate später zur Fortuna wechseln und es dort sogar zur Kapitänswürde bringen würde.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Samstag bleiben unsere Fortuna-Reporter für Sie am Puls des Geschehens. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

