Was der Sonntag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Spielt heute in der Regionalliga: Leonardo Koutris. Foto: Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Nichts. Also zumindest ist kein Training angesetzt. Erst am Montag ruft Trainer Uwe Rösler seinen Mannen wieder zusammen, um sich auf das Spiel in Karlsuhe (Sonntag, 13.30 Uhr) vorzubereiten. Dafür spielt heute die Zweitervertretung in der Regionalliga gegen den FC Schalke 04 II. Mit dabei aus dem Profikader ist auch Leonardos Koutris.

Foto: dpa/Roland Weihrauch 25 Bilder Das sind die Dauerläufer der Fortuna

So ist es um das Personal bestellt Gökhan Gül, Emmanuel Iyoha und Florian Hartherz sind nach wie vor nicht im Mannschaftstraining.

Das haben wir heute im Angebot Wir arbeiten weiter das Spiel gegen Darmstadt auf und schauen natürlich auch schon nach vorne. Unter anderem geht es in unseren Geschichten heute um die Elfmeterseuche und den wilden Arbeitstag der eingewechselten Dawid Kownacki und Kelvin Ofori.

Foto: dpa/Marius Becker 16 Bilder Düsseldorf – Darmstadt: die Fortunen in der Einzelkritik

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 6. Dezember – wir reisen ins Jahr 2003. Es ist die Ära Berthold/Morales. Als frisch gebackener Herbstmeister der Oberlige kassiert Fortuna an diesem Tag die erste Saisonniederlage – und die war peinlich. Denn es ging gegen die Feierabendprofis aus Düren. Es war ein weiterer Tiefpunkt der Vereinsgeschichte, der im Vorfeld nicht zu erahnen war.

5.250 maßlos enttäuschte Fans sahen den Gruselkick am Flinger Broich im Paul-Janes-Stadion. Höhepunkt des trostlosen Auftritts war das Tor des Tages zum 0:1 durch Mittelfeldspieler Olaf Poll (26.), nachdem sowohl Kapitän Schön als auch Torwart Patrick Deuß ihren Einsatz verpennt hatten. Erst kurz vor Schluss hatte Fortuna die erste und einzige nennenswerte Torchance – es war somit eine hochverdiente Niederlage für überhebliche Düsseldorfer.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Sonntag lassen unsere Fortuna-Reporter den Laptop nicht tatenlos im Schrank. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?