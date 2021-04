Was der Dienstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Klaus Allofs (l.) und Uwe Rösler. Foto: Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Nach dem Spielerersatztraining am Montag, hat heute die gesamte Mannschaft trainingsfrei. Erst am Mittwoch geht es wieder los – dann mit Blick auf das Spiel am kommenden Samstag gegen den Karlsruher SC.

So ist es um das Personal bestellt Andre Hoffmanns Fußverletzung schafft neue Sorgen für Uwe Rösler – Shinta Appelkamp (Muskelverletzung), Kenan Karaman (Covid-19-Infektion) und natürlich Thomas Pledl (Kreuzbandriss) fehlen ja ohnehin. Vielleicht wird Emmanuel Iyoha nach monatelanger Pause aber wieder eine Option für das Spiel gegen den KSC.

Das haben wir heute im Angebot Wir startet mit der Frage, welche staatliche finanzielle Unterstützung für Fortuna möglich ist. Welche konkreten Hilfeleistungen in Anspruch genommen wurden und wie man sich absichern will. Anschließend erklärt Klaus Allofs, wie er über die Zukunft von Trainer Uwe Rösler bei Fortuna denkt.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 6. April. Wir reisen zurück ins Jahr 1952. Damals schlug Fortuna Borussia Dortmund mit 4:2. In einer Saison mit vielen Tiefpunkten schien ein Ende nicht mit Schrecken, sondern mit Erlösung in greifbarer Nähe. Fortuna machte vor 35.000 begeisterten Fans im Rheinstadion einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Dabei sorgte ein Blitzstart dafür, die Weichen früh in die richtige Richtung zu stellen.

Viele Zuschauer suchten noch nach dem besten Platz im weiten Stockumer Oval, da rissen die Rot-Weißen erstmals jubelnd die Arme in die Höhe. Rof Kern schob Wuttkes perfekte Flanke problemlos ins Dortmunder Gehäuse (9.). Kaum zwei Minuten später warteten die Schwarz-Gelben auf einen Abseitspfiff des Kölner Schiedsrichters Schlee. Der Pfiff blieb aus und so sorgte erneut eine Co-Produktion durch Wuttke und Kern für das frühe 2:0 (11.).

Auch nach dem Wechsel brillierte ein Mann besonders: Der Ex-Aschaffenburger Horst Wuttke, ausgestattet mit einer Pferdelunge, spulte auch in dieser Partie ein unglaubliches Laufpensum ab und zeichnete sich zusätzlich als genialer Vorbereiter aus. Denn auch das 3:0 für seine Farben leitete der kleine Offensivmann ein. Nutznießer war diesmal Torjäger Hänschen Müller (51.).

Doch die Borussen holten zunächst ein Tor auf. Fandel war, nach einem verunglückten Rückpass durch Weyer, umgeknickt und BVB-Stürmer Erdmann hatte freie Bahn (59.). Doch Fortuna behielt die Nerven und konnte elf Minuten später den alten Abstand wieder herstellen. Müllers Eckball landete perfekt auf dem Kopf von Fandel und der Abwehrrecke versenkte die Kugel zur endgültigen Endscheidung. Daran änderte auch Borussia Tor zum 2:4 nichts mehr. Fortuna hatte einen wichtigen Sieg im Kampf um die Oberliga-Zugehörigkeit eingefahren und ließ sich zu Recht vom rot-weißen Anhang gebührend feiern.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Dienstag bleiben unsere Fortuna-Reporter auf Ballhöhe. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung? Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(gic, jol, pab)