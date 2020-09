Was der Samstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Uwe Rösler gibt die Richtung vor. Foto: Christof Wolff

Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Endlich gibt es wieder ein Testspiel! Am Samstag um 15 Uhr tritt Fortuna ohne Zuschauer gegen den Ligarivalen SC Paderborn an. Via Livestream oder natürlich in unserem Liveticker können die Fans die Partie jedoch verfolgen..

Das ist auf dem Transfermarkt los Auf dem Wunschzettel steht neben einem Innenverteidiger weiter ein Linksverteidiger, der idealerweise Leonardo Koutris heißen soll – Fortsetzung im Transferringen folgt. Trainer Uwe Rösler lehnte sich am Freitag ein wenig aus dem Fenster: „Vielleicht ist ja bis zum Pokalspiel noch ein weiterer Zugang da.“ Ach ja, und wie berichtet: mit Eigengewächs Jamil Siebert hofft man zeitnah auf eine Einigung. Wir bleiben natürlich am Ball.

Foto: Frederic Scheidemann 12 Bilder Borrello trainiert erstmals mit dem Team

So ist es um das Personal bestellt Neben Dawid Kownacki und Nana Ampomah (Regeneration nach Covid-19-Infektion) fehlen auch Florian Kastenmeier, Emmanuel Iyoha und Kevin Danso (muskuläre Probleme) gegen Paderborn. Mit allen dreien rechnet Rösler aber fest für das Pokalspiel in Ingolstadt eine Woche später.

Das haben wir heute im Angebot Auf diese beiden Geschichten können Sie sich unter anderem freuen: Mit Paderborn fing Fortunas Unglück an – zumindest in der Vorsaison. Wir erinnern an das 0:0, das den Re-Start nach der Corona-Pause bildete und kurios verlief. Irgendwie auf die Saison einspielen – wie Uwe Rösler den Test gegen den SCP für die Saison nutzen möchte. Dazu liefern wir natürlich Text und Kommentar zum Spiel.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 5. September – im Jahr 1993 das Datum für einen besonderen Auswärtssieg. Denn nach dem 6:1-Erfolg bei Schwarz-Weiß Essen kletterte Fortuna an die Tabellenspitze der Oberliga, die sie auch am Saisonende noch innehaben sollte, so dass sie schließlich in die Zweite Liga zurückkehrte. Zuvor gab es zwar noch denkwürdige Pleiten in Teveren und Bonn, aber de facto stellte die Ristic-Truppe in Essen schon die Weichen für den Wiederaufstieg. Andrzej Buncol, Thomas Adler (je 2), Sven Mollenhauer und Oliver Stapel erzielten die Treffer der Gäste.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Am Wochenende ist unser Fortuna-Reporter Gianni Costa im Einsatz. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich - einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(gic, jol)