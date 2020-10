Was der Montag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Viel Arbeit am „Deadline Day“: Klaus Allofs (li.) und Uwe Klein. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Sportlich: Wunden lecken. Die 1:2-Pleite in Kiel hat ganz schön tiefe geschlagen, mehr noch wegen der schwachen Leistung als wegen des Ergebnisses. Kadertechnisch: Nana Ampomah abgeben und mindestens einen, besser zwei oder gar drei Spieler verpflichten. Um 23.59 Uhr und 59 Sekunden schließt das Transferfenster.

Foto: dpa/Frank Molter 17 Bilder Fortunas Spieler in der Einzelkritik

Das ist auf dem Transfermarkt los Der ganz große Endspurt ist los. Wenn Nana Ampomah tatsächlich noch für eine adäquate Summe von rund zwei Millionen Euro abgegeben werden kann, wird Fortuna einen Ersatz verpflichten: Kristoffer Peterson, Mikael Anderson und Streli Mamba sind Kandidaten. Vielleicht findet sich ja auch noch ein Kreativspieler für das Mittelfeld, und Kostenpflichtiger Inhalt der österreichische Innenverteidiger Christoph Klarer soll sogar schon so gut wie verpflichtet sein. Viele Namen, viel Arbeit für die Vorstände Uwe Klein und Klaus Allofs.

So ist es um das Personal bestellt Zu Rouwen Hennings (Bluterguss in der Wade), Emmanuel Iyoha (Pfeiffersches Drüsenfieber), Gökhan Gül (Mittelfußbruch), Andre Hoffmann (muskuläre Probleme) und Alfredo Morales (Bänderverletzung im Sprunggelenk) hat sich in Kiel auch noch Matthias Zimmermann (Muskelverletzung im Oberschenkel) gesellt. Auf dem Trainingsplatz wird es nicht voller.

Foto: dpa/Frank Molter 10 Bilder Kiel - Fortuna: die Bilder des Spiels

Das haben wir heute im Angebot Auf diese Geschichten können Sie sich heute unter anderem freuen: Was die Fortuna-Spieler und -Verantwortlichen zu der Niederlage in Kiel sagen – Selbstkritik tut da schon not. Und natürlich: Alles, was auf dem Transfermarkt passiert – wir halten am „Deadline Day“ die Augen für Sie offen..

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 5. Oktober – und an diesem Datum des Jahres 1984 gab es einen dieser gebrauchten Fortuna-Tage. Einen dieser Tage, an denen Fortuna-Fans regelmäßig verzweifeln. Beim Bundesligaspiel in Krefeld gegen Bayer Uerdingen lagen die Düsseldorfer gleich zweimal in Front (1:0 durch Sepp Weikl/14., 2:1 durch Hasse Holmquist/26.). Doch beide Male gelang es ihnen nicht, den Sack zuzumachen. Vor 14.000 Zuschauer sorgte ein gegnerischer Stürmer mit gleich drei Toren für eine bittere Niederlage in der Grotenburg – Friedhelm Funkel. Der spätere Fortuna-Trainer glich die Partie jeweils aus und sorgte mit dem 4:2 für die Vorentscheidung. Sturmpartner Horst Feilzer erledigte den Rest. Fortunas 2:5-Pleite war besiegelt. Und Funkel? Der traf gern gegen Fortuna. In elf Partien für die Seidenstädter traf er satte neunmal ins Schwarze.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Am Montag sind unsere Fortuna-Reporter selbstredend wieder am Ball. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?