Was der Donnerstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Uwe Rösler beim Mittwochstraining Foto: Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Uwe Rösler bittet zu einer Trainingseinheit – um 11 Uhr auf der Anlage neben der Arena. Aber wie schon in den vergangenen Monate ist auch diese Einheit unter Auschluss der Öffentlichkeit. Am Nachmittag stellt sich der Trainer den Fragen der Presse vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg (Samstag, 13 Uhr).

So ist es um das Personal bestellt Diese Spieler fallen für das Nürnberg-Spiel definitiv aus:



Florian Hartherz (Achillessehnenprobleme) Dennis-Adam Gorka (Oberschenkelverletzung) Nikell Touglo (Fuß-OP) Gökhan Gül (Mittelfußbruch) Emmanuel Iyoha (Pfeiffersches Drüsenfieber) Luka Krajnc (positiver Corona-Test) Leonardo Koutris (Trainingsrückstand) Dawid Kownacki (Adduktorenverletzung)

Das haben wir heute im Angebot Auf diese Geschichten können Sie sich unter anderem freuen: Problemstelle Linksverteidiger. Wir wissen, wer auf dieser Position die Nase vorn hat für das Spiel am Wochenende. Zudem: Christoph Klarer im Gespräch. Der junge Zugang über seine ersten Spiele, das Einleben in Düsseldorf und das Zusammenspiel mit Nationalmannschaftskollege Kevin Danso.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 5. November. Die heutige Zeitreise führt uns zu einem Freundschaftsspiel der Deutschen Nationalmannschaft in Magdeburg – vor genau 87 Jahren. Dieses Treffen galt als Vorbereitungstest in Hinblick auf die WM 1934.

Was hat das aber nun mit Fortuna zu tun? Nun ja, wenig – und doch viel, wenn wir uns die Aufstellung von Reichstrainer Otto Nerz etwas genauer anschauen.Denn als Schiedsrichter van Moorsel das Freundschaftsspiel gegen Norwegen auf dem Victoria 96-Platz vor 40.000 Zuschauern anpfiff, befanden sich sage und schreibe acht (!) Düsseldorfer Akteure in der deutschen Startelf.

Den Bärenanteil der Nationalspieler stellte der Deutsche Meister Fortuna Düsseldorf. Mit Paul Janes, „Knöd“ Bender, Theo Breuer, Ernst Albrecht,Willi Wigold und „Tau“ Kobierski vertraten gleich sechs Fortunen die deutschen Farben. Mit den Benrathern Karlchen Hohmann und Josef Rasselnberg gesellten sich noch zwei weitere Düsseldorfer hinzu. Lediglich das Abwehrtrio mit Torwart Buchloh und den beiden Verteidigern Hundt und Busch kickten nicht in Düsseldorf. Nerz vertraute also fast auf eine reine Düsseldorfer Stadtmannschaft.

Letztlich reichte es trotz einer 2-0 Halbzeitführung, durch die Treffer von Albrecht (8.) und Hohmann (33.) nur zu einem 2:2. Die Geschichte von Fortuna war allerdings um ein Kapitel reicher. Mit Janes, Bender, Albrecht und Kobierski schafften es fünf Fortunen in den WM-Kader und erreichten 1934 einen achtbaren dritten Platz bei der Weltmeisterschaft in Italien.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Donnerstag sind unsere Fortuna-Reporter wie gewohnt für Sie am Ball. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(erer)