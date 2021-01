Was der Dienstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Fortunas Kevin Danso (vorn) und Florian Kastenmeier freuen sich über den Sieg gegen Paderborn. Foto: Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Nach dem Sieg am Montagabend gegen den SC Paderborn (2:1) steht Regeneration auf dem Programm. Fortuna hat den Vorteil, sich von diesem Spiel erneut eine volle Woche erholen zu können. Erst am kommenden Montag gastieren die Rheinländer in Braunschweig.

So ist es um das Personal bestellt Nach dem Spiel gegen Paderborn steht noch die Diagnose zu der Verletzung von Shinta Appelkamp aus. Der 20. Jährige blieb in der Halbzeitpause wegen einer Oberschenkelblessur in der Kabine. Nach wie vor fehlt Jakub Piotrowski, der mit dem Coronavirus infiziert ist. Kelvin Ofori, der über die Feiertage zu seiner Familie nach Ghana reiste, wurde am vergangenen Sonntag zum dritten Mal getestet. Alle Tests waren negativ. Er steigt am Dienstag wieder ins Training ein. Auch Emmanuel Iyoha geht es besser. Der Angreifer soll nun langsam an das Profiteam herangeführt werden.

Das ist auf dem Transfermarkt los Bisher ist noch alles ruhig. Die Vorstände Uwe Klein und Klaus Allofs haben noch bis zum 1. Februar Zeit, mögliche Veränderungen im Kader vorzunehmen.

Das haben wir heute im Angebot Natürlich wird das Geschehen von Fortunas Partie gegen Paderborn diktiert. Wir Analysieren, welche Auswirkungen das Ergebnis für den Verein hat. Und ein berühmter ehemaliger Trainer kommt in unserer Rubrik „Senf Drupp“ zu Wort.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 5. Januar. Und in diesem Jahr soll vieles besser werden. Und si können auf ganz unterschiedliche Weise dazu beitragen. Zum Beispiel beim Geschichtsunterricht über Fortuna. Es gibt ein Datum in der Historie des Klubs, von dem sie schon lange fasziniert sind? Zu dem sie mehr wissen möchten oder etwas mitteilen wollen? Schreiben sie uns und übernehmen sie eine Themen-Patenschaften. Der Weg zu uns? Eine Rubrik weiter gibt es die Adresse zum Glück.

Genug der Vorrede. Jetzt geht es wieder in die Zeitmaschine. Und zwar zurück ins Jahr 1974. Es war der Start in die Rückrunde. Fortuna rangierte zwei Punkte hinter Tabellenführer Bayern München auf Platz vier. Was man sich in heutigen Zeiten (außerhalb von Corona natürlich) nicht vorstellen kann: es kam zu einem Besucherrekord im Rheinstadion mit 62.000 Fans. Allerdings war es nicht ausverkauft. 1.000 Karten gingen nicht über den Tresen.

F95 war in der Bundesliga vor diesem Spiel in drei Heimvergleichen torlos gegen die Bayern. Spieler des Tages: Egon Köhnen mit zwei Treffern – eigentlich von den Ärzten nach seinem schweren Knöchelbruch im Oktober 1972 bereits abgeschrieben, kämpfte sich der Mann mit der hohen Stirn zurück ins Team. Geburtstagskind Uli Hoeneß (22) erzielt das 0:1 (16.). Es ging Schlag auf Schlag: Herzog mit Abseitstor (21.); Kopfball ans Lattenkreuz Budde (23.). Den Ausgleich (36.) erzielte Geye.

Fortuna war bis zur Pause drückend. In der 55. dann die Führung durch Köhnen; Sepp Maier spekuliert auf eine Flanke, Egon zirkelt ins Tor. Sechs Minuten später halten wieder Egon-Rufe durch das weite Runde – per Flugkopfball hatte der ehemalige Abwehrspieler das Spiel endgültig gedreht.

Doch Fortuna hatte ab der 75. ihr Pulver verschossen – Bayern erzielte den Anschlusstreffer Zobel (80.), Fortuna schwamm, doch sorgte das Konter-Tor durch Herzog (89.) für die Entscheidung. Am Ende hieß es 4:2 für die Hausherren. Fortunas Lauf, mit zuletzt fünf Bundesliga-Siegen, hielt an.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Dienstag sind unsere Fortuna-Reporter für Sie am Ball. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?