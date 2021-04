Was der Ostermontag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Hier gewinnt Andre Hoffmann noch ein Kopfballduell in Darmstadt; später fiel er wegen einer Fußverletzung aus. Foto: Christof Wolff

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Wie immer am Tag nach einem Pflichtspiel geht es nicht ganz so hart zu auf dem Trainingsgelände. Am Vormittag bestellt Chefcoach Uwe Rösler seine Spieler zum obligatorischen Spielersatztraining – ein bisschen mehr für die Reservisten, leichtes Auslaufen für die Stammkräfte. Am Dienstag ist dann trainingsfrei.

So ist es um das Personal bestellt Andre Hoffmanns Fußverletzung schafft neue Sorgen für Uwe Rösler – Shinta Appelkamp (Muskelverletzung), Kenan Karaman (Covid-19-Infektion) und natürlich Thomas Pledl (Kreuzbandriss) fehlen ja ohnehin. Vielleicht wird Emmanuel Iyoha nach monatelanger Pause aber wieder eine Option für das Spiel gegen den Karlsruher SC am nächsten Samstag (13 Uhr, Arena).

Das haben wir heute im Angebot Natürlich widmen wir uns noch einmal ausführlich der Partie in Darmstadt, und da zunächst dem Siegtorschützen Dawid Kownacki. Welches Versprechen er für den Rest der Saison gibt – seien Sie gespannt! Später lesen Sie dann bei uns, warum Kevin Danso überraschend nicht von Beginn an gespielt hat beim 2:1-Sieg.

Foto: dpa/Roland Weihrauch 13 Bilder So könnte Fortunas Startelf gegen Karlsruhe aussehen

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 5. April – und da gab es im Jahr 1959 ein in vielen Belangen denkwürdiges Spiel. Fortuna musste sich dem damaligen Emporkömmling 1. FC Köln in einem „Endspiel“ um den zweiten Tabellenplatz in der Oberliga West und damit um die Teilnahme an der Endrunde der Deutschen Meisterschaft, stellen und unterlag 3:4.

Nachdem Köln auch nach dem Krieg nur eine untergeordnete Rolle im Westdeutschen Fußball bekleidete, entschloss man sich auf der falschen Rheinseite, die Kräfte zu bündeln. Mit dem Kölner BC und SpVgg Sülz 07 fusionierten 1948 ein zweit- und ein drittklassiger Stadtteilklub zum 1. FC Köln. Der mit besten finanziellen Mitteln ausgestattete Retortenklub etablierte sich schnell und feierte Erfolge. So auch am Ende der Spielzeit 1958/59.

Foto: Christof Wolff 12 Bilder Die Stimmen zum Fortuna-Sieg in Darmstadt

Die Landeshauptstadt war gerüstet, die Ernte sollte eingefahren werden. Fortuna stellte das offensivstärkste Team der Oberliga West und zeigte dies auch am diesem Tag den 56.000 Zuschauern im erstmals ausverkauften (alten) Rheinstadion.

Beide Mannschaften boten den Fans bereits in der ersten Halbzeit eine attraktive Partie, die nach einem klassischen Missverständnis zwischen den Fortunen Bayer und Keeper Klose zum Halbzeitstand von 0:1 führte.

Die zweiten 45 Minuten boten eine der dramatischsten Halbzeiten der gesamten Oberliga-West-Zeit. Zunächst gelang es dem FC den Vorsprung zu erhöhen – 0:2 (48.), nach einem Fehler von Juskowiak in der Vorwärtsbewegung, erzielt durch Stollwerk.

Foto: Frederic Scheidemann 17 Bilder So haben wir die Fortunen in Darmstadt bewertet

Doch Fortuna antwortet prompt. Bereits 120 Sekunden nach der vermeintlichen Entscheidung verkürzte Derwall nach Flanke von Janssen auf 1:2 (50.). Nun hatte die Stunde des Publikums geschlagen. Frenetisch peitsche es die Flingerner nach vorne. Der Lohn war der Ausgleich durch Wolfframm (64.). Die Wende? Fehlanzeige. Wieder verstrichen lediglich zwei Minuten, bis die Domstädter erneut in Front lagen.

Fortuna gab sich nicht geschlagen und glich das Spiel, dank Wolfframms Freistoßhammer in der 71. Minute, zum zweiten Mal aus. Die Düsseldorfer drängte nun vehement auf den Siegtreffer. Ein Ex-Düsseldorfer im Kasten der Kölner stemmte sich mit zahlreichen Glanztaten allerdings erfolgreich dagegen. Ewert, der einst das Tor von Turu 80 hütete, war einfach nicht mehr zu überwinden. Und es kam noch dicker. Das 3:4 (85.) entschied die packende Partie zu Gunsten der Kölner.

Gravierende Abwehrschnitzer verbauten den Rot-Weißen den großen Wurf. Schmerzen bereitete aber nicht nur das Defensivverhalten, sondern auch die Bisse einige arbeitswütiger Ordnerhunde. Sowohl Wöske als auch Janssen erlitten Bisswunden am Oberschenkel. Es war eben in vielen Belangen ein denkwürdiges Spiel.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Ostermontag bleiben unsere Fortuna-Reporter auf Ballhöhe. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung? Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(gic, jol, pab)