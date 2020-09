Was der Freitag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Ansprache von Cheftrainer Uwe Rösler (7. v. li.). Foto: RP/Christof Wolff

Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Der Freitag steht im Zeichen der Vorbereitung auf die Saison-Generalprobe gegen Ligakonkurrent SC Paderborn am Samstag. Daher wird im Arena-Sportpark auch nur einmal trainiert, es sollen schließlich keine Verletzungen riskiert werden.

Das ist auf dem Transfermarkt los Bis auf Weiteres ist wohl nicht viel zu erwarten auf diesem Sektor, nachdem Sportvorstand Uwe Klein mit den Verpflichtungen von Brandon Borrello und Edgar Prib in dieser Woche einen Zwischenspurt hingelegt hatte. Vielleicht kommt neue Bewegung in die Verhandlungen mit Olympiakos Piräus um Leonardo Koutris, die übrigen offenen Planstellen (unter anderem in der Innenverteidigung) erfordern noch mehr Geduld.

So ist es um das Personal bestellt Für Kevin Danso mit seinen Oberschenkelproblemen kommt das Testspiel am Samstag auf jeden Fall zu früh, er wird auch im Training mit Blick auf den Saisonstart geschont. Das gilt natürlich ebenfalls für Dawid Kownacki, der nach seiner Covid-19-Infektion ganz langsam an die Mannschaft herangeführt wird.

Das haben wir heute im Angebot Auf diese beiden Geschichten können Sie sich unter anderem freuen: Fortuna wird einen sehr guten Kader haben – das ist zumindest die Ansicht unseres „Senf drupp“-Kolumnisten Ilja Ludenberg. Doch wer den langjährigen U23-Obmann, Scout und Stadionsprecher kennt, der weiß, dass er noch mehr zu sagen hat. Dazu werden zwei unserer Fortuna-Reporter darüber debattieren, ob der von der sportlichen Leitung geplante Kader von 21 oder 22 Feldspielern groß genug für die Ziele des Bundesliga-Absteigers ist.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 4. September – und an diesem Tag vor 49 Jahren landete Fortuna einen 2:1-Sieg beim 1. FC Köln. Und obwohl Derbysiege immer etwas Besonderes sind, ragt dieser von 1971 noch einmal heraus: Es war der erste Auswärtssieg der Düsseldorfer nach ihrem Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga. Peter Biesenkamp und Dieter Herzog brachten die Gäste vor 16.000 Zuschauern in der Kölner Radrennbahn vor der Pause 2:0 in Führung, Jürgen Glowacz konnte nur noch verkürzen (55.). Fortunas Aufstellung an jenem Samstagnachmittag: Wilfried Woyke – Heiner Baltes, Timo Kriegler, Fred Hesse, Werner Lungwitz – Peter Biesenkamp (75. Klaus Senger), Egon Köhnen, Hans Schulz – Reiner Geye, Klaus Budde, Dieter Herzog.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Am Freitag sind unsere Fortuna-Reporter Gianni Costa und Bernd Jolitz im Einsatz. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich - einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(jol)