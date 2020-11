Was der Mittwoch bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Hennes Weisweiler (rechts) als Trainer von Viktoria Köln. Foto: imago sportfotodienst

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Uwe Rösler bittet zu einer Trainingseinheit – um 11 Uhr auf der Anlage neben der Arena. Aber wie schon in den vergangenen Monate ist auch diese Einheit unter Auschluss der Öffentlichkeit.

So ist es um das Personal bestellt Diese Spieler fallen weiter aus:



Florian Hartherz (Achillessehnenprobleme) Dennis-Adam Gorka (Oberschenkelverletzung) Nikell Touglo (Fuß-OP) Gökhan Gül (Mittelfußbruch) Emmanuel Iyoha (Pfeiffersches Drüsenfieber) Luka Krajnc (positiver Corona-Test) Leonardo Koutris (Trainingsrückstand) Dawid Kownacki (Adduktorenverletzung)

Das haben wir heute im Angebot Auf diese Geschichten können Sie sich unter anderem freuen: Kevin Danso hatte einen holprigen Start bei Fortuna. Wir haben mit ihm gesprochen. Zudem: Die Innenverteidigung wurde bisher in unterschiedlichen Konstellationen aufgestellt. Wir wollen von unseren Lesern wissen, welches Duo sie bevorzugen. Dazu erstellen wir eine Umfrage.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 4. November. Und wir reisen mit unserer schicken Fortuna-Zeitmaschine zurück ins Jahr 1962. Dieser Tag blieb keinem Anhänger der Düsseldorfer Fortuna in guter Erinnerung. In der letzten Spielzeit der Oberliga-West musste Fortuna eine schwere Niederlage beim Ligakonkurrenten Viktoria Köln verschmerzen.

Wie begossene Pudel schlich der Düsseldorfer Tross nach bitteren 90 Minuten vom Rasen. Gleich sieben Mal hatte Torhüter Albert Görtz das Runde aus dem Eckigen holen müssen. Am Ende hinterließ eine historische 3:7 Niederlage ihre Spuren. Entschuldigend sei anzumerken , dass es gleich fünf Stammkräfte auf Seiten der Flingerer zu ersetzten galt, doch mit einer derart bösen Schlappe hatte wohl niemand auf Seiten der Düsseldorfer gerechnet.

Kölns Trainer Hennes Weisweiler hatte wohl vor der Partie besonders seine Mittelstürmer Matischak heiß gemacht, denn Matischak zeichnete sich alleine für vier Kölner Treffer verantwortlich. Den Rest der Tore steuerten Hülß (2) und Rühl bei.

Fortuna versagte an diesem Tage kollektiv, darüber konnten auch die drei Treffer durch Peter Meyer (2) und Max Höllriegel nicht hinwegtäuschen. In den folgenden Wochen hatte die Elf einen regelrechten Knacks und erzielte erst im Dezember wieder einen doppelten Punktgewinn.

Am Ende der Saison war diese Pleite aber nicht ausschlaggebend dafür, dass Fortuna sich nicht für die neu geschaffene Fußball-Bundesliga qualifiziert hatte. Vielmehr war es der unerwartete Abstieg 1959, der trotz sofortigen Wiederaufstiegs, in der Endabrechnung entscheidend war.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Mittwoch sind unsere Fortuna-Reporter wie gewohnt für Sie am Ball. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(gic, erer)