Was der Sonntag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Die 1:2-Pleite beim Schlusslicht Würzburger Kickers muss gründlich aufgearbeitet, dabei aber körperlich dennoch regeneriert werden. Ein Spagat, den Uwe Rösler und sein Trainerteam in den kommenden Tagen bis zum nächsten Spiel gegen Holstein Kiel (Montag, 8. Februar, 20.30 Uhr in der Arena) bewältigen müssen. Fürs erste setzt Rösler eher auf Regeneration und hat seinem Kader für Sonntag und Montag frei gegeben.

So ist es um das Personal bestellt In der Schlammschlacht von Würzburg gab es wenigstens eine gute Nachricht: Es gab keine neuen Verletzungen. Somit fehlen aktuell Shinta Appelkamp (Muskelfaserriss), Adam Bodzek (Rückenprobleme) und Jakub Piotrowski (individuelles Training nach Covid-19-Erkrankung). Bei Emmanuel Iyoha besteht Hoffnung auf eine baldige Rückkehr ins Mannschaftstraining.

Das ist auf dem Transfermarkt los Kostenpflichtiger Inhalt Kommt Erik Thommy oder gibt er womöglich dem FC Schalke den Vorzug? Oder sucht er weiter seine Chance beim VfB Stuttgart? Der Außenstürmer liefert derzeit die heißeste Diskussion aus Düsseldorfer Sicht, aber Sportvorstand Uwe Klein hat noch weitere Optionen im Blick – sofern ein Spieler Fortuna sofort weiterhelfen kann und finanzierbar ist.

Das haben wir heute im Angebot Natürlich beobachten wir, was auf dem Spielermarkt passiert – und darüber hinaus geben wir Ihnen einige wertvolle Tipps, wie Sie am Montagmorgen den Fortuna-Smalltalk mit Kollegen, Kunden und Freunden erfolgreich bestreiten können. Zudem gibt 1Live-Moderatorin in unserer Rubrik ihren „Senf drupp“.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 31. Januar – vor 45 Jahren das Datum für einen enthusiastisch gefeierten Pokalerfolg der Fortuna. Vor 60.000 Zuschauern im Rheinstadion bezwangen die Düsseldorfer im Achtelfinale des DFB-Pokals den Niederrhein-Rivalen Borussia Mönchengladbach 3:2. Die Austragung der Partie hatte wegen des Wetters lange auf der Kippe gestanden; 60 Mitarbeiter des Sportamts hatten erst eine zehn Zentimeter dicke Schneedecke und damit rund 800 Kubikmeter des weißen Golds abtragen müssen.

Trotz des Düsseldorfer Siegs agierten zwei Borussen am auffälligsten: Der spätere Fortuna-Torhüter Wolfgang Kleff, weil er wegen einer im Training erlittenen Kopfverletzung mit Pudelmütze spielte, und Rainer Bonhof. Der Weltmeister von 1974 wurde ungewollt zum Doppeltorschützen, indem er zunächst zum 3:1 für Fortuna ins eigene und dann per Foulelfmeter zum Endstand ins Düsseldorfer Tor traf. Zugang Jan Mattsson und Wolfgang Seel erzielten die übrigen Treffer der Fortuna, die dann im Viertelfinale auf den 1. FC Kaiserslautern trafen.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Sonntag sind unsere Fortuna-Reporter wieder für Sie im Einsatz. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

