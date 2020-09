Was der Mittwoch bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Neu am Ball für Fortuna: Luka Krajnc. Foto: Rheinische Post/Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Nach der Doppelschicht am Dienstag bittet Cheftrainer Uwe Rösler, am Mittwoch nur einmal auf dasTrainingsgelände zur Arbeit. Um 11 Uhr geht es auf den Platz. Allerdings, wie immer in den Zeiten der Corona-Pandemie, sind Trainingskiebitze auch diesmal nicht zugelassen und müssen draußen bleiben. Zugang Luka Krajnc ist dann natürlich wieder mit dabei. Ob auch schon Leonardo Koutris? Ungewiss.

Das ist auf dem Transfermarkt los Es geht Schritt für Schritt voran. Leonardo Koutris wird vorraussichtlich am Mittwoch vorgestellt. Kenan Karaman hat seine Wechselwünsche laut Sportvorstand Uwe Klein und Trainer Rösler zu den Akten gelegt und soll demnach über den Transferschluss am 5. Oktober hinaus in Düsseldorf bleiben. Ob Klaus Allofs auch noch eigene Ideen einbringt, ist derzeit nicht klar.

Foto: Rheinische Post/Frederic Scheidemann 29 Bilder Erstes Training mit Zugang Luka Kranjc

So ist es um das Personal bestellt Emmanuel Iyoha (Pfeiffersches Drüsenfieber), Gökhan Gül (Mittelfußbruch) und Edgar Prib (Muskelverletzung) fehlen weiterhin. Neu dazugekommen ist Alfredo Morales, der an einer Verletzung am Sprunggelenk laboriert. Rouwen Hennings und Andre Hoffmann können aufgrund von muskulären Problemen nur individuell trainieren.

Das haben wir heute im Angebot Auf diese Geschichten können Sie sich heute unter anderem freuen: Sophie Schramm vereint gleich mehrere Schicksale in einer Person. Die Radiomoderatorin von 1Live muss als Düsseldorferin in Köln arbeiten und ist obendrein Fan von Fortuna. Sie erträgt die Bürde tapfer und erzählt in ihrer neuesten Folge „Senf drupp“ davon, wie sie Anhängerin der „launischen Diva“ geworden ist. Und auch das haben wir noch im Angebot: Wie hat es sich angefühlt, endlich wieder bei einem Heimspiel ins Stadion zu dürfen? Wir haben mit einem Fan gesprochen.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 30. September 1945 – Fortunas Jubiläumsfeiern stehen scheinbar oft nicht unter einem guten Stern. Die geplanten Feierlichkeiten zum 125-Jährigen wurden durch die Pandemie verhindert. 1945, kurz nach Ende des 2. Weltkriegs, hatte man bei Fortuna Düsseldorf ebenfalls andere Sorgen, als ein großes Fest zum 50. Geburtstag der Rot-Weißen zu feiern. Doch immerhin gelang es, den FC Schalke 04, den hartnäckigsten westdeutschen Konkurrenten der Vorkriegszeit, für ein Spiel zu schlagen.

Auch am Montag sind unsere Fortuna-Reporter im Einsatz.

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(gic, jol, erer)