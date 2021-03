Was der Dienstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Uwe Rösler. Foto: Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Der Montag war der letzte in der Serie der drei freien Tage, die Cheftrainer Uwe Rösler seinem Kader nach dem 2:2 im Testspiel gegen den Drittligisten SC Verl am Freitag verordnet hatte. Heute Vormittag geht es weiter im Arena-Sportpark.

So ist es um das Personal bestellt Nach einer mehrtägigen Trainingspause ist es immer interessant, welche Spieler sich alle fit melden. Sicher nicht dabei ist zunächst einmal nur der am Knie operierte Thomas Pledl – bei allen anderen muss man abwarten, inwieweit sie zumindest Teile des Programms absolvieren können.

Das haben wir heute im Angebot Wir haben einmal untersucht, gegen welche Klubs Fortuna in ihrer langen Erst- und Zweitligageschichte die schlechteste Bilanz erzielte. Das Ergebnis ist einigermaßen überraschend. Außerdem tippen wir die verbleibenden acht Zweitliga-Spieltage.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 30. März. Und im Jahr 1970 zeigte sich an diesem Tag, dass es einfach Kontrahenten gibt, die der Fortuna traditionell nicht liegen. Im allgemeinen Sprachgebrauch nennt man solche Mannschaften landauf, landab Angstgegner. Ein solcher war über viele Jahre hinweg der vermeintlich kleine linksrheinische Nachbar VfR Neuss.

Vor dem Duell der Saison 1970/71 hoffte man in Düsseldorf, am Saisonende die Aufstiegsrunde zur Bundesliga erreichen zu können. Nach dem Spiel ahnte man, dass dieses Team wohl nicht das Zeug dazu hatte. Wieder einmal stellten die Neusser dem großen Nachbarn ein Bein. Diesmal mit den knappsten aller Ergebnisse – 1:0.

Ein Sinnbild für die Darbietung an jenem Ostermontag lieferte Mittelfeldspieler Jürgen Papies bereits in der Nacht zuvor. Eingeplant für die Ersatzbank, zog es Papies vor, in der Wuppertaler Kneipe „Tankstelle“ ordentlich zu tanken – Trainer Otto Knefler strich ihn kurzerhand aus dem Kader.

Das Spiel ist schnell erzählt: Den Neussern reichte eine biedere Leistung, um 8000 Zuschauern im Rheinstadion aufzuzeigen, wo sich Fortuna ihre Aufstiegsträume hinstecken konnte. Torschütze des Tages war Sassenrath in der 86. Spielminute.

Fortunas aktuelle Situation erinnert vielfach an die damalige Zeit. Ein Kader, der mehr hätte erreichen können, wenn nicht gar müssen. Was damals wie heute blieb, waren eine verschenkte Saison und enttäuschte Fans. Was aber Mut machen sollte, war die Folgesaison. Diese sah eine überragende Fortuna, die tollen Fußball bot, den Aufstieg schaffte und die längste und erfolgreichste Phase der bisherigen Bundesligazugehörigkeit einleitete. Auf geht’s Fortuna – Wiederholung erwünscht!

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Dienstag sind unsere Fortuna-Reporter weiter auf Ballhöhe. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung? Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(gic, jol, pab)