Was der Samstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Torhüter Florian Kastenmeier. Foto: dpa/Matthias Merz

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Die englische Woche mit den Spielen gegen Fürth, gegen den HSV und in Würzburg ist vorbei, jetzt geht es in der Liga erst am 8. Februar gegen Holstein Kiel weiter. Dementsprechend steht jetzt erst einmal Regeneration auf der Agenda, mit einem Spielersatz-Training für die Reservisten und einem Auslaufen für die Stammkräfte. Und dann beginnt natürlich auch gleich die Aufarbeitung des 1:2-Desasters beim Tabellenletzten.

So ist es um das Personal bestellt Bis auf Weiteres muss Fortuna auf Shinta Appelkamp (Muskelfaserriss), Adam Bodzek (Rückenprobleme), Emmanuel Iyoha (der bei positivem MRT nach Muskelverletzung am Montag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen könnte) und Jakub Piotrowski (individuelles Training nach Covid-19-Erkrankung) verzichten. Ob das Würzburg-Spiel neben dem Nackenschlag für die Psyche noch das eine oder andere Wehwehchen zur Folge hat, wird sich am Wochenende zeigen.

Das ist auf dem Transfermarkt los Es geht auf die Zielgerade für Sportvorstände, Spielerberater, Trainer und wechselwillige Profis. Noch bis Montag ist das Transferfenster geöffnet; einen Tag länger als bis zum sonst üblichen 31. Januar, weil dieser in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt. Gut möglich, dass Fortuna entgegen erster Aussagen doch noch einmal tätig wird – am Freitagabend wurden ja einige Defizite deutlich.

Das haben wir heute im Angebot Wir lassen die Beteiligten zum Freitagabend-Spiel in Würzburg zu Wort kommen – wie haben Trainer und Spieler die peinliche Pleite gesehen? Zudem machen wir eine neue Folge unserer Rubrik „Gerüchtecheck“ – lassen Sie sich überraschen.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 30. Januar, und im Jahr 1938 war das der Tag eines großen Spiels im Fußball-Westen. Fortuna gastierte bei Schwarz-Weiß Essen, und die Gauliga X fieberte diesem „Endspiel“ um die Niederrheinmeisterschaft bereits seit Wochen entgegen. Herbstmeister Essen empfing den Titelverteidiger Fortuna, und der Zuschauerandrang war kaum zu bändigen. 25.000 Fans quetschten sich in den eigentlich nur für 22.000 Zuschauer zugelassenen Essener Uhlenkrug.

Die Konstellation war eindeutig: Fortuna hätte eine Niederlage wahrscheinlich die Teilnahme an der Westdeutschen Meisterschaft gekostet. Neu in der Mannschaft war Hans Pickartz; der kleine Ex-Benrather brauchte die erste Hälfte zur Eingewöhnung, zeigte aber im zweiten Abschnitt, dass er nahtlos ins Gebilde der Fortuna-Elf passte. Er komplettierte seine Leistung mit dem Treffer.

Und auch der Rekordnationalspieler trug sich in die Torschützenliste ein. Paul Janes, ausgestattet mit einer Bärenruhe, verwandelte bereits in der fünften Minute einen Handelfmeter zum 1:0. Bevor schließlich Pickartz für den 3:0-Endstand sorgte, hatte Paul Mehl den zweiten Treffer erzielt. Keeper Willi Pesch noch einen Elfmeter der resignierenden Essener hielt, machte den Nachmittag perfekt. Mit dem glatten Sieg führten die Düsseldorfer erstmals in dieser Spielzeit die Rangliste der Gauliga X an. Sie gaben den Platz an der Sonne bis zum Ende der Saison auch nicht mehr ab.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Samstag lassen unsere Fortuna-Reporter ihre Laptops nicht im Schrank. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

