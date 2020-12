Was der Mittwoch bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Vor 48 Jahren: Günter Netzer im Fortuna Trikot. Foto: HORSTMUELLER GmbH

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Am vorletzten Tag des Jahres 2020, das für alle schwierig war, ruft Trainer Uwe Rösler seine fitten 21 Feldspieler und drei Torhüter zwei Mal zusammen. Zuerst geht es am Vormittag zu einer Einheit auf den Rasen neben der Arena, am Nachmittag geht es dann im warmen Kraftraum weiter. Zwischen den beiden Einheiten wird sich Kapitän Adam Bodzek per Videocall den Fragen der Presse stellen.

So ist es um das Personal bestellt Kostenpflichtiger Inhalt Jakub Piotrowski befindet sich nach seinem positiven Corona-Test in häuslicher Quarantäne. Gökhan Gül (Nachwirkungen eines Mittelfußbruchs) braucht noch etwas Zeit, genau wie Torhüter Dennis-Adam Gorka (Oberschenkelverletzung mit starke Sehnenbeteiligung). Dafür kann Emmanuel Iyoha seit Montag wieder voll mittrainieren. Bei ihm wird man sehen, wie er der Belastung in den kommenden Tagen und Wochen Stand hält und je nachdem das Pensum dosieren.

Das haben wir heute im Angebot Norbert Meier ist mit Fortuna 2012 als Trainer aufgestiegen – und unser Kolumnist. Er gibt regelmäßig seinen „Senf drupp“ und in unserer Spezial-Folge blickt er auf sein ganz persönliches Jahr mit Fortuna zurück. Zudem hat Thomas Röttgermann zusammen mit uns ebenfalls ein Resümee zu 2020 gezogen.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 30. Dezember. Heute geht es zurück ins Jahr 1972. Damals forderte eine gemischte Elf aus Spielern der Fortuna und von Borussia Mönchengladbach den Weltcupsieger Ajax Amsterdam heraus. Anlass war die Stadionweihe nach dem WM-Umbau. 50.000 Zuschuer kamen ins Rheinstadion in Düsseldorf. Das Team von Ajax war gespickt mit Nationalspielern, leider aber ohne den verletzten Superstar Johann Cruyff, der Zigaretten qualmend auf der Ersatzbank Platz genommen hatte.

Auch die kombinierte Niederrhein-Elf musste sich nicht verstecken: Namen wie Heynckes, Geye, Netzer, Herzog hatte großen Klang. Hennes Weisweiler und Heinz Lucas waren sich angeblich nach zwei Minuten über die Aufstellung einig. Doch das Spiel hielt leider nicht, was sich die Fans darunter versprochen hatten. Ein Grund war sicherlich das hartgefrorene, holprige Geläuf. Heynckes (23.) traf zur verdienten Pausenführung vor den Augen von Bundestrainer Helmut Schön. Nach der Pause steigerten sich die Niederländer und erzielten letztlich verdient den Ausgleich durch Neeskens (58.).

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Mittwoch sind unsere Fortuna-Reporter für Sie am Ball. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(erer, gic, jol)