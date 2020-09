Was der Donnerstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Joggingrunde auf dem Trainingsplatz. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Trainer Uwe Rösler wird seine Mannen am Donnerstag nur ein Mal auf den Trainingsplatz beordern. Dienstag war der Hauptbelastungstag der Woche. Nun wird noch einmal angezogen, bevor am Freitag die Vorbereitung auf die Generalprobe gegen Ligakonkurrent SC Paderborn am Samstag im Vordergrund steht.

Das ist auf dem Transfermarkt los Nach den offensiveren Verpflichtungen Brandon Borrello und Edgar Prib gilt jetzt das Hauptaugenmerk den offenen Planstellen in der Defensive. Es fehlen noch jeweils ein Innenverteidiger und eine Arbeitskraft für die linke Seite. Für diese Position ist weiterhin Leonardo Koutris im Rennen. Doch die Verhandlungen sind ein wenig ins Stocken geraten, weil man sich nicht über die Modalitäten einig wird. Fortuna will den Griechen auf keinen Fall fest verpflichten – erst recht nicht für die kolportierten zwei Millionen Euro.

So ist es um das Personal bestellt In Borrello und Prib sind zwei Spieler gekommen, die direkt im Mannschaftstraining voll eingreifen können. Beide sind auch Optionen für das Testspiel gegen Paderborn am Samstag. Bei Nana Ampomah wird täglich bewertet, wann er wieder ins Teamtraining zurückkehren kann. Bei Dawid Kownacki wird es noch etwas dauern. Auch Kevin Danso braucht noch etwas.

Das haben wir heute im Angebot Auf diese beiden Geschichten können Sie sich unter anderem freuen: Erst passierte nicht viel, dann wurden innerhalb von 24 Stunden zwei Verträge fixiert. Wie aber muss man die Transfers einordnen? Bringen sie den Verein wirklich weiter? Wir versuchen in einer Analyse Orientierung zu geben. Zudem: Heute lässt die DFL über die Anzahl an Auswechslungen pro Partie in der kommenden Saison abstimmen. Wir wissen, wie Fortuna abstimmen wird und welche Hintergründe die Entscheidung hat.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Fröhliche und betrübliche Nachrichten liegen manchmal nah beieinander. So auch an diesem Stichtag. Erst der Jubel-Teil. Es ist der 3. September 2010. An diesem Datum hat Fortuna beim ASC Ratingen-West gespielt – und herausgekommen ist ein Ergebnis für die Geschichtsbücher: 35:0. Ein Rekord, der bis heute Bestand hat, denn es ist der höchste Sieg der Klubgeschichte. Die Liste der Düsseldorfer Torschützen wäre selbst fürs Internet zu lang. Belassen wir es bei einem Glückwunsch an die damals Beteiligten. Womit wir beim traurigen Teil wären. Franz Loogen war vier Jahre, von 1952 bis 1956, Mannschaftsarzt von Fortuna, 1961 bis 1962 sogar Präsident. Der Kardiologe war selbst zuvor Fußballer. Vor genau zehn Jahren verstarb er im Alter von 91 Jahren.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Am Donnerstag sind unsere Fortuna-Reporter Bernd Jolitz und Patrick Scherer im Einsatz. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich - einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

