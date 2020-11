Was der Dienstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Zurück im Mannschaftstraining: Edgar Prib. Foto: Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Uwe Rösler bittet zu einer Trainingseinheit – um 10 Uhr auf der Anlage neben der Arena. Aber wie schon in den vergangenen Monate ist auch diese Einheit unter Auschluss der Öffentlichkeit. Am Mittag wird sich Jakub Piotrowski den Fragen der Medienvertreter stellen.

So ist es um das Personal bestellt Ein paar Lichtblicke vorweg: Shinta Appelkamp, Edgar Prib und Alfredo Morales sind wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Andre Hoffmann und Kenan Karaman haben nur individuell trainiert, was aber so abgesprochen war und offenbar kein Grund zur Beunruhigung sein soll. Diese Spieler fallen dagegen weiter aus: Florian Hartherz, Dennis-Adam Gorka, Nikell Touglo, Gökhan Gül, Emmanuel Iyoha, Luka Krajnc und Leonardo Koutris und Dawid Kownacki.

Das haben wir heute im Angebot Auf diese Geschichten können Sie sich unter anderem freuen: Unsere Kolumnistin Sophie Schramm gibt mal wieder ihren „Senf drupp“ und dazu haben wir auch noch das: wir stellen Ihnen eine Frage! Welches Innenverteidiger-Duo würden sie künftig aufstellen? Machen Sie mit und spielen ein wenig Fortuna-Trainer.

Foto: Scheidemann/Frederic Scheidemann 8 Bilder Prib steigt wieder ins Training ein

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 3. November. Am heutigen Tage jährt sich zum 123. Mal der Geburtstag von Georg „Schorsch“ Hochgesang. Rückblick: Als im Oktober 1928 das Gerücht aufkam, der Internationale Hochgesang würde vom renommierten 1.FC Nürnberg nach Düsseldorf übersiedeln, da überschlugen sich die Gazetten in Superlativen. Der nur 1,65 Meter große Edeltechniker hatte immer noch einen großen Namen und würde nicht nur Fortuna, sondern ganz Westdeutschland gut tun.

Zu seinem ersten Auftritt am 30.12.1928 pilgerten 7.000 Schaulustige auf den Fortuna-Platz an der Vennhauser Straße. Eine mehr als beachtliche Zahl bei nasskalter Witterung, bedenkt man, dass bei einem Ligaspiel sonst nur zwischen 2.000 – 3.000 Zuschauer anwesend waren. Und die Neugier der Fans wurde belohnt: Hochgesang zeigte sogleich seine individuelle Klasse, zauberte, bereitete Treffer vor und erzielter derer Zwei höchstpersönlich.

Foto: Frederic Scheidemann 16 Bilder Inka Grings hospitiert beim Fortuna-Training

In den kommenden Jahren zeigte sich, dass das sicherlich nicht kostengünstige Arrangement Hochgesangs bei den Rot-Weiß seine Früchte trug. Fortuna stiegt zur Westdeutschen Spitzenklasse auf und mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft 1933 erreichten die Rot-Weißen mit Schorsch Hochgesang sogar Meisterehren.

Nach der höchsten Testspielniederlage der Vereinsgeschichte im Februar 1946 (1:10 gegen den 1.FC Nürnberg) verpflichteten die Flingerer den anwesenden Hochgesang mehr oder weniger vom Fleck weg für die vakante Trainerstelle. Damit hatte Hochgesang auch für zwei Jahre den Trainerjob bei der Fortuna inne, ehe er das Amt des Übungsleiters beim Rheydter SV übernahm.

Hochgesang hatte seine Wahlheimat in Düsseldorf gefunden und seine Liebe zum Fußball und zur Fortuna hielt bis ins hohe Alter. Selbst mit 75 Jahren war er noch im „Montagsclub“ der Flingerer aktiv. Georg Hochgesang verstarb 1988 in Alter von 90 Jahren.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Dienstag sind unsere Fortuna-Reporter wie gewohnt für Sie am Ball. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

