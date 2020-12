Was der Donnerstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Sitzt am Freitag auf der Bank: Leonardo Koutris. Foto: Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Das 0:5 gegen Bochum war am Mittwoch schon kein Thema mehr. Es geht nur noch um das Heimspiel gegen Darmstadt am Freitag (18.30 Uhr). Heute steht das Abschlusstraining auf dem Programm – unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Zudem wird der neu verlegte Rasen in der Arena begutachtet.

So ist es um das Personal bestellt Für Gökhan Gül, Emmanuel Iyoha und Florian Hartherz kommt die Partie definitiv noch zu früh. Kristoffer Peterson fällt gesperrt aus, er muss eine Partie aussetzen. Leonardo Koutris hat laut Trainer Uwe Rösler weiter nicht genug Körner im Köcher für eine ganze Zweitligapartie. Aber: Er wird im Kader stehen. Marcel Sobottka, der sich von einer Erkältung vollständig erholt hat, ebenfalls.

Das haben wir heute im Angebot Friedhelm Funkel gibt mal wieder seinen „Senf drupp“. Der Ex-Trainer äußert sich zur aktuellen Lage bei den Rot-Weißen. Und: Markus Anfang im Interview. Ein weiterer ehemaliger Düsseldorf im Gespräch mit unserer Redaktion. Anfang trainiert den kommenden Gegner, Darmstadt 98.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 3. Dezember – wir reisen ins Jahr 1961. In der 3. Runde im Westdeutschen Pokal besiegt Fortuna mit 2:1 Borussia Dortmund. Lediglich 6.500 Zuschauer kamen ins alte Rheinstadion – doch über die Zahl wären die Fortunen aktuell sogar froh. Der Sieg war der nächste Schritt auf dem Weg ins Pokalfinale 1962 gegen den 1.FC Nürnberg.

Bitter: Schiedsrichter Siepe (aus Köln – ein Schelm, wer Böses denkt) hatte einen rabenschwarzen Tag erwischt. Er übersah zwei klare Elfmeter für Fortuna und ein grobes, absichtliches Foulspiel des Dortmunders Kurrat gegen Jupp Hellingrath. Da damals noch nicht gewechselt werden durfte, spielte Fortuna ab der 14. Spielminute eigentlich zu zehnt, da Hellingrath nur noch Statist war.

Die Tore: Das 0:1 (9.) erzielte Timo Konietzka durch einen Fehler des Düsseldorfers Straschitz, der ihn aber durch das 1:1 (30.) korrigierte, indem er eine Freistoß gefühlvoll in die Maschen setzte. Straschitz war auch beim dritten Treffer beteiligt. Seinen abgeprallten Schuss verwertete Piter Meyer zum entscheidenden 2:1 (55.).

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Donnerstag lassen unsere Fortuna-Reporter den Laptop nicht tatenlos im Schrank. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(erer, gic, jol)