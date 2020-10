Was der Donnerstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Luka Krajnc (rechts daneben Adam Bodzek) hat sich mit Corona infiziert. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Am Donnerstag soll das Abschlusstraining für das Heimspiel gegen Heidenheim (Freitag, 18.30 Uhr) absolviert werden. Trainer Uwe Rösler hatte darauf gehofft, dass ein paar verletzte Akteure wieder in Training einsteigen können. Immerhin Andre Hoffmann konnte Teile des Teamtrainings mitmachen.

So ist es um das Personal bestellt Edgar Prib und Alfredo Morales trainierten am Dienstag noch individuell. Es ist fraglich, ob sie in den Kader für das Freitagspiel rücken könnten. Florian Hartherz wird sicher fehlen. Er muss mit einer Achillessehnenverletzung pausieren. Leonardo Koutris arbeitet weiter an seinem Fitnesszustand. Dawid Kownacki, Emmanuel Iyoha und Gökhan Gül werden noch einige Geduld aufbringen müssen. Und nun ist ja auch noch Luka Krajnc dazugekommen. Nach seiner Corona-Infektion wird er mindestens zwei Wochen pausieren.

Das haben wir heute im Angebot Auf diese Geschichten können Sie sich heute unter anderem freuen: Klaus Allofs wehrt sich dagegen, dass bei Fortuna gejammert wird. Er will, dass alle die Köpfe oben halten. Zudem: Selbst die Vereinskneipe Bar95 am Flinger Broich macht sich über die Offensivleistung der Fortuna lustig.

Foto: Rheinische Post/Frederic Scheidemann 29 Bilder Erstes Training mit Zugang Luka Kranjc

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 29. Oktober. Und im Jahr 1966 hat Fortuna den 1. FC Köln in der Bundesliga empfangen. Das Resultat war trostlos - 1:3 gewannen die Domstädter. Hilmar Hoffer erzielte immerhin den Ehrentreffer für Fortuna im Flinger Broich. Funfact: Schiedsrichter der Partie war ein Herr mit dem klangvollen Namen Kurt Handwerker.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Mittwoch sind unsere Fortuna-Reporter wie gewohnt für Sie am Ball. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(gic)