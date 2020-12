Was der Dienstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Emma Iyoha (li.) und Jean Zimmer Foto: Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Der Weihnachtsbraten wird ab heute wieder abtrainiert. Gestern standen die Corona-Testungen an. Heute geht es zurück auf den Rasen. Trainer Uwe Rösler wird – vorbehaltlich negativer Testergebnisse – 22 Feldspieler erwarten. Er kann also aus dem Vollen schöpfen und die Vorbereitung auf das erste Ligapiel 2021 am Montag gegen den SC Paderborn starten.

So ist es um das Personal bestellt Matthias Zimmermann und Luka Krajnc dürften ihre Oberschenkelprobleme auskuriert haben. Gökhan Gül (Nachwirkungen eines Mittelfußbruchs) braucht noch etwas Zeit. Dafür kann Emma Iyoha wieder voll mittrainieren. Bei ihm wird man sehen, wie er der Belastung in dne kommenden Tagen und Wochen Stand hält und je nachdem das Pensum dosieren.

Das haben wir heute im Angebot Norbert Meier ist mit Fortuna 2012 als Trainer aufgestiegen – und unser Kolumnist. Er gibt regelmäßig seinen „Senf drupp“ und in unserer Spezial-Folge blickt er auf sein ganz persönliches Jahr mit Fortuna zurück. Zudem schauen wir natürlich beim Trainingsauftakt vorbei.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 29. Dezember. Wir düsen zurück ins Jahr 1957. Damals fand das DFB-Pokalfinale weder in Berlin noch im Mai statt. Doch Fortuna war dabei und versuchte zum zweiten Mal im Endspiel ihr Glück. Gegner war der damals noch nicht so übermächtige FC Bayern München. 35.000 Zuschauer waren im Augsburger Rosenaustadion – darunter nur wenige Düsseldorfer, nicht einmal 100 hatten den beschwerlichen Weg zwischen den Tagen ins Schwabenland auf sich genommen.

Und Fortuna erwischte einen rabenschwarzen Tag. Einzig der junge Bernie Steffen zeigte eine gute Ansätze, ansonsten versagte die Mannschaft kollektiv. Lediglich eine wirkliche Torchance hatten die Düsseldorferer nach etwas mehr als einer Viertelstunde durch Karl Gramminger). Am Ende stand ein 1:0 für die Bayern durch Rudolf Jobst (77.). Und Fortuna musste bis 1979 warten, ehe sie den Pokal gewann.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Dienstag sind unsere Fortuna-Reporter für Sie am Ball. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

