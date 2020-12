Was der Montag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Jupp Derwall am Ball für Fortuna. Foto: Horstmueller/HORSTMUELLER GmbH

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Es geht wieder los. Aber wie das in diesen Zeiten so ist: Zunächst stehen Untersuchen auf dem Programm. Nach den freien Tagen über Weihnachten werden alle Spieler und Betreuer zunächst auf Corona getestet. Bis zur Analyse der Proben ist die Kabine auf dem Trainingsgelände für alle Akteure verschlossen. Mannschaftsarzt Ulf Blecker hat das Vorgehen so mit dem Düsseldorfer Gesundheitsamt besprochen. Je nach Ergebnis wird dann am Dienstag zum ersten Mal wieder regulär trainiert.

So ist es um das Personal bestellt Matthias Zimmermann und Luka Krajnc dürften die Oberschenkelprobleme auskuriert haben. Emmanuel Iyoha (Aufbautraining nach Pfeifferschem Drüsenfieber) und Gökhan Gül (Nachwirkungen eines Mittelfußbruchs).

Das haben wir heute im Angebot Wolfgang Rolshoven ist Baas der Düsseldorfer Jonges – und unser Kolumnist. Er gibt regelmäßig seinen „Senf drupp“ und in unserer Spezial-Folge blickt er auf sein ganz persönliches Jahr mit Fortuna zurück.

Foto: dpa/Sven Hoppe 29 Bilder Positiv getestete Spieler in der Bundesliga und 2. Liga

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 28. Dezember. Wir düsen zurück ins Jahr 1958. In den letzten drei Oberligajahren war die Dortmunder Borussia punktlos in Düsseldorfgeblieben. Im Rheinstadion waren 15.000 Zuschauer zusammengekommen. Fortuna hatte die beste Hinrunde ihrer Oberliga-Historie gespielt und nach 15 Spielen den zweiten Platz hinter Westfalia Herne belegt.

Mit einem Sieg über den ersatzgeschwächten BVB winkte die Tabellenführung. In der Anfangsphase hatte Fortuna Glück als Torwart Heinz Klose mehrfach spektakulär parierte. Erst Mitte der 1.Halbzeit ergaben sich gute Gelegenheiten für die Rot-Weißen. Es blieb aber torlos zur Pause.

Foto: dpa/Marcel Kusch 14 Bilder RWE - Fortuna: Bilder des Spiels

Die Führung hatte es dafür in sich: per Fallrückzieher wuchtete Jupp Wolfframm das Runde ins Eckige (53.). Der spätere Bundestrainer Jupp Derwall hatte das vorentscheidende 2:0 auf dem Fuß, scheitere aber am gut positionierten Torwart (57.). Das ernüchternde, aber verdiente 1:1 (67.) durch Schmidt (BVB) per unhaltbaren Sonntagsschuss sorgte für den Endstand.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Montag sind unsere Fortuna-Reporter für Sie am Ball. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(gic, jol, erer)