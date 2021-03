Was der Samstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Reiner Geye (li.) köpft 1974 das Siegtor gegen Gladbach (re. Rainer Bonhof). Im selben Jahr spielte Fortuna gegen Polens Nationalteam. Foto: HORSTMUELLER GmbH

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Erst einmal nicht viel – Cheftrainer Uwe Rösler hat seinem Personal drei freie Tage verordnet. Erst am Dienstag versammelt sich der Kader wieder auf dem Übungsgelände im Arena-Sportpark.

So ist es um das Personal bestellt Nach seiner erfolgreichen Knieoperation am Montag kam Thomas Pledl beim Testspiel am Freitag gegen den SC Verl (2:2) schon wieder auf Krücken zu Besuch. Spielen wird er in den nächsten acht Monaten allerdings nicht können. Den übrigen Angeschlagenen wie Shinta Appelkamp und Emmanuel Iyoha (beide mit Muskelverletzungen) werden die freien Tage sicher gut tun.

Das haben wir heute im Angebot Am Morgen berichten wir darüber, wo ein Vorstandsmitglied der Fortuna gerade ein bisschen Entspannung sucht. Später gibt dann Ilja Ludenberg in unserer Rubrik „Senf drupp“ seine Meinung zur Lage kund – und meinungsfreudig ist der frühere U23-Obmann, Scout und Stadionsprecher immer schon gewesen.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 27. März. Während an diesem Tag des Jahres 1974 die deutsche Nationalmannschaft, mit Fortuna-Stürmer Dieter Herzog, gegen die Schotten testete, entschied sich die polnische Nationalmannschaft wenige Wochen vor der Weltmeisterschaft in Deutschland gleichfalls für einen Test-Gegner mit Klasse: die Fortuna.

Um bestens für die Gruppenphase der WM gerüstet zu sein, blieben den Verantwortlichen des polnischen Verbands nicht mehr viele Gegner auf Augenhöhe. England hatte Polen bereits geschlagen, Deutschland plante anderweitig. Kein Wunder also, dass die Wahl fast zwangsläufig auf Fortuna fallen musste...

Der Düsseldorfer Tross folgte der Einladung der Polen gern, diente der Vergleich doch als gute Vorbereitung für das nächste Meisterschaftsspiel gegen Schalke. Verzichten mussten die Flingerner neben Herzog auch auf Heiner Baltes, der nach einer Roten Karte im Meisterschaftsspiel in Bochum keine Freigabe vom DFB erhielt. Ansonsten trat der Tabellendritte der Fußball-Bundesliga mit allen Stars in Warschau an.

Bereits kurz nach Spielbeginn gab es eine Hiobsbotschaft für den polnischen Trainer Kazimierz Gorski. WM-Hoffnung Jerzy Kraska verletzte sich und fiel damit für die WM aus. Einen Düsseldorfer Spieler traf bei dieser Aktion keine Schuld. Die erste Halbzeit verlief dann recht ausgeglichen. Etwas überraschend gingen die Polen in der 43. Minute durch Andrzej Szarmach in Front.

Fortunas Trainerlegende Heinz Lucas reagierte in der Pause und brachte in Hans Schulz einen weiteren offensiv ausgerichteten Spieler. Trotzdem dauerte es bis zur 73. Minute, ehe Mittelstürmer Klaus Budde den völlig verdienten Ausgleich erzielte. Dieses 1:1 bedeutete auch das beachtliche Endergebnis für die Rot-Weißen bei den Weiß-Roten.

Wochen später scheiterten die Polen nach Siegen unter anderem gegen Argentinien, Italien, Jugoslawien und Schweden erst am späteren Weltmeister Deutschland mit 0:1. Dieses Spiel ging als „die Wasserschlacht vom Frankfurt“ in die WM-Geschichte ein – und Überraschungsteam Polen wurde am Ende Dritter. Was doch ein guter Testspiel-Gegner alles bewirken kann.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Samstag halten unsere Fortuna-Reporter für Sie Augen und Ohren offen. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung? Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(gic, jol, pab)