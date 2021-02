Was der Samstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Trainer Uwe Rösler (li.) hofft auf den Einsatz von Felix Klaus. Foto: Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Es ist ein Reisetag für Fortuna, denn sie macht sich heute auf den Weg zum Gastspiel beim 1. FC Heidenheim, das am Sonntag um 13.30 Uhr angepfiffen wird. Am Morgen steht noch eine Trainingseinheit an, die gerade mit Blick auf das Personal (siehe nächster Punkt) nicht unwichtig ist.

So ist es um das Personal bestellt Die verletzten Shinta Appelkamp und Emmanuel Iyoha fahren nicht mit zur Schwäbischen Alb, die gesperrten Florian Hartherz und Dawid Kownacki ebenfalls nicht. Für Felix Klaus (Muskelverhärtung im Oberschenkel) besteht noch Hoffnung – wenn er denn die oben erwähnte Trainingseinheit am Samstagmorgen erfolgreich durchsteht.

Das haben wir heute im Angebot Wir beantworten die Frage, wie viele Punkte ein Klub in den vergangenen Jahren für den Aufstieg in die Bundesliga benötigte – und vergleichen diese Werte mit Fortunas aktueller Ausgangslage. Dazu teilen unsere Fortuna-Reporter mit, mit welcher Aufstellung sie die Partie beim 1. FC Heidenheim angehen würden.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 27. Februar. Vor 55 Jahren trafen an diesem Tag die beiden großen Favoriten auf den Bundesliga-Aufstieg in der Regionalliga West aufeinander – Rot-Weiss Essen und die Fortuna. Kein Wunder also, dass das Stadion im Essener Stadtteil Bergeborbeck mit 36.000 Zuschauern aus den Nähten platzte.

„Waldi“ Gerhardt sorgte dann für doppelten Frust bei den heimischen Anhängern. Nicht genug, dass er Fortuna in Führung köpfte; als ehemaliger Schalker war er bei den RWE-Fans zusätzlich nicht sonderlich beliebt. Zwar gelang Willi Koslowski postwendend der Ausgleich, doch das bessere Ende hatten dennoch die Gäste: Jürgen Schult erzielte in der 74. Minute den verdienten Siegtreffer zum 2:1 für die spielerisch reifere Fortuna.

An diesem 27. Februar 1966 waren die Essener Anhänger reichlich bedient, doch was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen konnten: Beide Teams wurden ein paar Monate später in der Aufstiegsrunde jeweils Erster ihrer Gruppen und stiegen somit gemeinsam in die deutsche Eliteklasse auf.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Samstag sind unsere Fortuna-Reporter natürlich wie gewohnt im Einsatz. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung? Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(jol, pab, gic)