Was der Sonntag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Am Montag Medizincheck bei Fortuna: Leonardo Koutris. Foto: imago images / ANE Edition/Thanassis Dimopoulos;via www.imago-images.de

Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Wie immer am Tag nach einem Pflichtspiel heißt es am Sonntag: Regeneration mit leichtem Auslaufen für die Profis, die beim 1:0 gegen Würzburg eine Stunde oder länger auf dem Platz standen, das so genannte Spielersatztraining für die Spieler ohne oder mit nur wenig Einsatzminuten. Selten wird Dawid Kownacki dieses Training in fröhlicherer Stimmung absolviert haben: Nur 20 Minuten stand der polnische Nationalspieler (inklusive Nachspielzeit) auf dem Platz, doch die reichten ihm für den Siegtreffer.

Foto: dpa/Jonas Güttler 18 Bilder Fortunas Spieler in der Einzelkritik

Das ist auf dem Transfermarkt los Sehr viel – und Fortuna ist gleich mehrfach mittendrin. Nägel mit Köpfen machte der Klub bereits in der Chefetage, wo am Samstagabend Vereinslegende Klaus Allofs in den Vorstand berufen wurde. Im Spielerkader wird es bald weitergehen. Nach Informationen unserer Redaktion wird Linksverteidiger Leonardo Coutris (bislang Olympiakos Piräus) am Montag den Medizincheck bei Fortuna absolvieren, anschließend wird seine Ausleihe verkündet. Darüber hinaus sollen die Düsseldorfer in Kontakt mit einem slowenischen Nationalspieler stehen, einem Innenverteidiger mit starkem linken Fuß. Die Geschichte dazu gibt es am Vormittag bei uns.

So ist es um das Personal bestellt Emmanuel Iyoha (Pfeiffersches Drüsenfieber), Gökhan Gül (Mittelfußbruch) und Edgar Prib (Muskelverletzung) fehlen aktuell, Gül wurde jedoch bereits erfolgreich operiert. Alle übrigen Spieler sind weitgehend fit.

Das haben wir heute im Angebot Auf diese Geschichten können Sie sich heute unter anderem freuen: Die Aschenputtel-Story des Dawid Kownacki – was der Stürmer nach seinem Seuchenjahr über sein emotionales Tor-Comeback sagt. Außerdem: Wie es bei Fortuna weitergeht – die große Analyse nach der Berufung von Klaus Allofs in den Vorstand.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 27. September – heute hätte Oliver Stapel seinen 54. Geburtstag gefeiert. Doch der Mittelfeldspieler, einer der Aufstiegshelden der legendären Mannschaft von Trainer Aleksandar Ristic in der Saison 1993/94, wurde nur 31 Jahre alt. Am 21. November 1997 starb Stapel, der nach seiner Zeit in Düsseldorf noch für Union Solingen spielte, bei einem tragischen Unfall.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Sonntag sind unsere Fortuna-Reporter an der Tastatur aktiv. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

