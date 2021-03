Was der Mittwoch bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Wieder nix auf Platz 11: Fortunas Denis Wolf scheitert an den Bremern Norman Theuerkauf und Christian Vander (v. li.). Foto: Christof Wolff/Wolff, Christof

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Der VfL Bochum, der am Montag 3:0 in Düsseldorf gewann, macht in der Länderspielpause jetzt drei Tage frei. Fortunas Chefcoach Uwe Rösler hat sich indes entschieden, seinen Kader bis einschließlich Freitag täglich zum Training in den Arena-Sportpark zu beordern; frei ist in Düsseldorf dann das kommende Wochenende. Heute steht am Vormittag eine Einheit an.

So ist es um das Personal bestellt Thomas Pledl wurde am Montag erfolgreich operiert, fällt aber mit seiner schweren Knieverletzung natürlich für den Rest der Saison aus. Emmanuel Iyoha hat am Dienstag schon wieder leicht mit der Mannschaft trainiert, ein Einsatz im Testspiel am Freitag gegen den SC Verl kommt aber zu früh nach seiner Muskelverletzung. Bei Shinta Appelkamp muss man ebenfalls noch abwarten.

Das haben wir heute im Angebot Wir haben einmal zusammengestellt, was die Fortuna alles von ihrem Angstgegner VfL Bochum lernen kann. Gewiss nichts über das Thema gesellschaftliche Verantwortung: Da liegen die Düsseldorfer weit vorn, wofür wir heute ein gutes Beispiel liefern werden.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 24. März – und an diesem Datum des Jahres 2001 wurde eine Legende begründet. Dieser zufolge hatte Aleks Spengler, Kult-Betreuer der Fortuna, nach der 0:2-Niederlage bei Werder Bremen II kaum die letzten Koffer im Mannschaftsbus verstaut, als der Bremer Abwehrspieler Björn Schierenbeck Spengler ein Buch überreichte. Der Betreuer soll in den folgenden Jahren auf der Rückfahrt von Bremen stets zu seiner Lesebrille gegriffen und ein weiteres Kapitel aus dem (Fußball-) Drama vorgelesen haben...

Schauplatz des Dramas war stets der Nebenplatz 11 des Bremer Weserstadions. Er hat den Charme einer besseren Bezirkssportanlage, erscheint altbacken, fast nichtssagend, ist aber mit einem ewigen Fortuna-Fluch belegt. Fünf der sieben Auftritte auf dem „11er“ endeten mit einer 0:2-Niederlage der Fortuna. In 630 Minuten Spielzeit gelangen ganze zwei Tore, und ein einziges Pünktchen wurde eingeheimst. Eine Horrorbilanz.

Der Startschuss zu dieser unrühmliche Saga erfolgte also exakt heute vor 20 Jahren. Und damit sich der 24. März ja auch gleich verfestigte, wiederholten die Flingerner Nichtleistung und Ergebnis auf den Tag genau ein Jahr später. Murmeltiertag? Ja und nein, denn das Déjà-vu komplettieren weitere 0:2-Demütigungen in den Jahren 2007 und gleich zweimal 2008 – allerdings musste nicht jedes Mal der 24. März dafür herhalten.

Doch zurück zu Schierenbeck. Besagter Björn S. hatte oft seine Aktien am Geschehen, als Werder-Abwehrchef und Torschütze. Schon lange bevor „Mister 3:1“ auf der Mattscheibe erschien, gab es also schon den „Herrn 2:0“. Ach ja, den Titel des Buches für Spengler wollen wir natürlich nicht schuldig bleiben. Er lautete: „Der Weg war umsonst“. Natürlich nur der Legende nach.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Mittwoch sind unsere Fortuna-Reporter mittendrin im Geschehen. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung? Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(gic, jol, pab)