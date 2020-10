Was der Mittwoch bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Noch nicht fit: Leonardo Koutris. Foto: Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Nach einem trainingsfreien Dienstag ruft Trainer Uwe Rösler am Mittwochvormittag seinen Kader wieder auf dem Trainingsplatz neben der Arena in Stockum zusammen. Damit startet die Vorbereitung auf das Spiel bei Hannover 96 am Samstag (13.30 Uhr).

So ist es um das Personal bestellt Das neuerliche Pech von Dawid Kownacki, der wegen seiner Adduktorenverletzung mit Sehnenbeteiligung etliche Wochen ausfallen wird, überlagert aktuell alles. Aber auch ansonsten ist das Lazarett weiterhin stärker gefüllt, als es Trainer Uwe Rösler lieb sein kann. Sorgen macht ihm unter anderem, dass Andre Hoffmann auch für die Partie in Hannover auszufallen droht. Edgar Prib, Matthias Zimmermann, Leonardo Koutris, Alfredo Morales und Emma Iyoha sind auch noch kein Thema.

Das haben wir heute im Angebot Auf diese Geschichten können Sie sich heute unter anderem freuen: Vier Spiele sind gespielt, man kann also eine erste Einschätzung über den Kader abgeben. Wir analysieren das Team und die Mannschaftsteile in zwei Teilen. Heute wird der erste veröffentlicht. Zudem: War es klug, den Aufstieg als offizielles Saisonziel zu verkünden? Oder übt das nicht zu viel unnötigen Druck auf den Kader aus? Reporter Bernd Jolitz hat eine klare Meinung und wird diese in Form eines Kommentars kundtun.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es gibt Tage, da klappt einfach alles – ein solcher Tag war der 21. Oktober1989. Fortuna hatte nach dem Wiederaufstieg in die Bundesliga leichte Schwierigkeiten, Fuß zu fassen. Des Gegners Lob war den Rot-Weißen um Erfolgscoach Aleksandar Ristic zwar in jedem Spiel sicher, doch Aufwand und Ertrag standen nicht in Relation – das kennt auch Uwe Rösler.

Lediglich neun Punkte aus 13 Spielen waren bis dahin eine unbefriedigende Ausbeut. Da kam das Nachbarschaftstreffen beim 1.FC Köln doch gerade recht. Und bekanntlich benötigt jedes richtige Derby auch einen wahren Helden. Diesmal war der Held des Tages Richard Walz. Zu Beginn der 2. Halbzeit für den verletzten Sven Backhaus eingewechselt, entschied „Ritchie“ das Spiel auf der „falschen“ Rheinseite binnen weniger Minuten fast im Alleingang.

Zunächst gelang es, dem kleinen Mittelfeldspieler die Führung der Kölner in der 82. Minuten zu egalisieren. Wenige Zeigerumdrehungen später blockte er geschickt Sturmführer Uwe Fuchs frei, der den Ball nach einer punktgenauen Flanke von Toni Baffoe zum zwischenzeitlichen 2:1 (86.) versenkte. In der 88. Spielminute krönte Walz die wohl beste Halbzeit seiner Karriere mit seinem zweiten Torerfolg zum 3:1-Endstand – und das Derby hatte seinen Helden gefunden.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Mittwoch sind unsere Fortuna-Reporter wie gewohnt im Einsatz. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(erer, jol, gic)