Was der Sonntag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Gerd Zewe und Peter Förster (r.). Foto: Esser, Paul (pe)

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Es ist Spieltag! Fortuna empfängt Hannover 96. Und die Düsseldorfer sollten unbedingt gewinnen, wenn sie auch weiterhin noch ein Fünkchen Hoffnung auf den Aufstieg haben wollen.

So ist es um das Personal bestellt Trainer Uwe Rösler kann nahezu aus dem Vollen schöpfen – und wann hat es diese Situation in der laufenden Saison schon einmal gegeben? Mit Blick auf das Hannover-Spiel muss der Trainer im Grunde nur entscheiden, ob er den wiedergenesenen Shinta Appelkamp in die Startelf stellt oder ob er ihn vorerst mit der Jokerrolle betraut; vieles spricht für Zweiteres.

Das haben wir heute im Angebot Natürlich wird auch unser Angebot heute vom Spiel der Fortuna bestimmt. Vorher erzählen wir Ihnen aber noch eine tolle Geschichte von einem Flüchtling, der nun in Hannover seine große Chance sieht, Fußballprofi zu werden. Ab 13.30 Uhr tickern wir dann wie gewohnt live aus der Arena.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 21. Februar. Und wir gratulieren Peter Förster herzlich zu seinem 75. Geburtstag! Schauen wir zurück ins Jahr 1985. Dort wütete in Düsseldorf nicht nur ein harter Winter mit Temperaturen bis zu – 20 Grad, sondern wieder einmal das Chaos beim Traditionsverein aus Flingern. Eine Auflistung der Baustellen würde Rahmen sprengen.

Auf der Jahreshauptversammlung 1985 wurde ein Präsident gesucht, der den Verein wieder in ruhiges Fahrwasser führen sollte. Die Wahl sollte überraschend auf den bisherigen Obmann und Mitglied des damaligen Notvorstands der Fortuna treffen – Peter Förster.

Gut sieben Jahre lang leitete der damals jüngste Vereinspräsident die Geschicke der Fortuna, ehe er im März 1992 von seinem Posten zurücktrat. Die Amtszeit von Förster war von Höhen und Tiefen geprägt. Er übernahm einen finanziell stark angeschlagenen Verein, der in Abstiegsnöten schwebte. Unter seiner Führung gelang es zunächst die Finanzen zu ordnen und die Klasse zu erhalten. Doch bereits im zweiten Jahr seiner Amtszeit kam es zum zweiten Bundesligaabstieg der Vereinsgeschichte (1987).

Ein Volltreffer gelang Peter Förster mit der Verpflichtung von Trainer Aleksandar Ristic. Zusammen mit dem Coach gelang ihm 1989 der Wiederaufstieg in die Eliteklasse des Deutschen Fußballs. Platz 9 nach dem Wiederaufstieg und ein stetiger Aufwärtstrend in Sachen Sponsoring und Zuschauerzahlen gingen einher.

Doch dem Aufschwung folgten entscheidende Rückschläge. Nach dem Abgang von Ristic im Dezember 1990 ging es steil bergab. Peter Förster stand alsbald vor den Trümmern seiner Arbeit. Ristic Nachfolger Josef Hickersberger scheiterte mit Pauken und Trompeten. Die Posse um die Entlassung von Hickersberger Nachfolger Rolf Schafstall und die Aussicht auf einen erneuten Abstieg in die Zweitklassigkeit ließen den ehemaligen Fleischfabrikanten amtsmüde werden. Am 24. März 1992 trat Förster zurück.

Gleich zweimal wurde Förster in späteren Jahren noch mit Ämtern bei Fortuna in Verbindung gebracht. Eine Rückkehr ins Präsidentenamt stand im März 2001 zur Debatte. Doch seine Interesse war schnell erloschen und Peter Förster zog kurzfristig zurück.

Dagegen kam es tatsächlich noch einmal zur Kandidatur für Fortunas Aufsichtsrat. Doch die errungenen Stimmen bei der Wahl auf der Jahreshauptversammlung am 12. November 2017 reichten nicht aus, um einen Platz im Gremium zu ergattern.

