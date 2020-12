Was der Montag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Zwei Kandidaten fürs Mittelfeld: Adam Bodzek (li.) und Marcel Sobottka. Foto: Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Einige Ligakonkurrenten, zum Beispiel der Sonntag-Gegner FC St. Pauli, können heute ihren Weihnachtsurlaub beginnen. Die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler nicht, und das hat einen positiven Grund: Sie muss am Mittwoch (18.30 Uhr) in der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals beim Viertligisten Rot-Weiss Essen antreten. Dafür beginnt am heutigen Montag die Vorbereitung, mit einem Auslaufen für die Sieger von Hamburg und einem Spielersatztraining für diejenigen, die gar nicht oder nur kurz mitkickten.

So ist es um das Personal bestellt Bis auf Gökhan Gül und Emmanuel Iyoha sind alle Profis wieder fit, doch Florian Hartherz wird nach seiner Achillessehnenverletzung möglicherweise am Dienstag noch einmal in der U23 mitspielen. Vielleicht rückt der Linksverteidiger aber auch schon in den Kader für das Pokalspiel.

Das haben wir heute im Angebot Wir stellen zusammen, was Trainer und Spieler zum 3:0-Sieg beim FC St. Pauli und der nun stark verbesserten Tabellensituation zu sagen haben. Eine eigene Geschichte widmen wir Marcel Sobottka, der in Hamburg sein Comeback in der Startelf gab und zum überragenden Mann auf dem Platz avancierte.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 21. Dezember. Und wie an diesem Mittwoch im Pokal spielte Fortuna auch 1941 kurz vor Weihnachten bei RW Essen. Die Düsseldorfer steckten vor 79 Jahren in einer schwierigen Lage, denn bedingt durch den Zweiten Weltkrieg glich ihre Mannschaft einem Flickenteppich. In der Gauliga Niederrhein war Fortuna Vorletzter und somit wie Lokalrivale Turu (abgeschlagener Letzter) auf einem Abstiegsplatz.

In dieser Situation war der 2:0-Sieg beim bis dahin an der Tabellenspitze stehenden RWE eminent wichtig. Die Weihnachtsurlauber Stanislaus Kobierski und „Knöd“ Bender stabilisierten die Elf sehr, doch die entscheidenden Treffer erzielte ein anderer: Edmund Czaika, sinnigerweise ein Mann, der früher für den Essener Lokalrivalen Schwarz-Weiß gespielt hatte.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Montag bleiben unsere Fortuna-Reporter für Sie am Puls des Geschehens. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

