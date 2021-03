Was der Samstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Sascha Rösler (re.) mit Armin Veh, der ihn einst als „Rotzlöffel“ betitelte. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Frei durften die Profis in der zu Ende gehenden Woche ja schon dreimal machen; also müssen sie jetzt natürlich am Wochenende arbeiten. Allerdings heute und morgen nur auf dem Trainingsplatz mit je einer Einheit, die das Team auf das wichtige Zweitligaspiel am Montag (20.30 Uhr) gegen den VfL Bochum vorbereiten sollen.

So ist es um das Personal bestellt Für das Bochum-Spiel darf Rösler wieder auf Felix Klaus und Alfredo Morales hoffen, die zurück im Mannschaftstraining sind. Emmanuel Iyoha und Shinta Appelkamp müssen sich mit ihren langwierigen Muskelverletzungen noch gedulden.

Das haben wir heute im Angebot Wir haben einmal nachgeprüft, welche Talente aus der Fortuna-Jugend bei anderen Klubs eine Profikarriere starteten – und da sind einige zusammengekommen. Außerdem haben wir mit dem heutigen Teammanager Sascha Rösler über sein Jahrhundert-Tor gesprochen, das er 2011 erzielte: gegen den VfL Bochum.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 20. März. Heute vor 94 Jahren hatte sich Fortuna zum ersten Mal für die Endrunde um die westdeutsche Meisterschaft qualifiziert – doch die Partie beim Duisburger SV stand unter keinem guten Stern. Vor 15.000 Zuschauern, die eine Mark für einen Stehplatz und 1,50 Mark für einen Sitzplatz gezahlt hatten, mussten die Düsseldorfer diese dritte Begegnung gewinnen, um im Kampf um den Einzug in die nationale Endrunde im Rennen zu bleiben.

Doch schon nach einer knappen Viertelstunde schied Fortunas Josef Gaspers mit einer Knieverletzung aus, und da man damals noch nicht auswechseln durfte, ging es in Unterzahl weiter. Wohlgemerkt bei einem 0:1-Rückstand, der seit der zwölften Minute bestand. Die Gäste glichen durch Willi Laurentz zwar aus, gerieten aber kurz vor der Pause erneut in Rückstand.

Als dann auch noch in Erich Degens ein zweiter Fortune verletzt vom Platz musste, rechnete trotz Ernst Albrechts vorangegangenen 2:2 niemand mit einem Punktgewinn. Doch mit Glück und dem überragenden Torhüter Willy Pesch wurde der Punkt verteidigt. Für die deutsche Endrunde war er dennoch zu wenig – aber Fortunas große Zeit sollte ja erst noch kommen.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Samstag sind unsere Fortuna-Reporter natürlich für Sie im Einsatz. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung? Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(gic, jol, pab)