Was der Samstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Pokal 2004: Fortunas Siegtorschütze Kamel Ouejdide (li.) gegen Marc Spanier. Foto: HORSTMÜLLER GmbH

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Die ganze Woche über arbeitete Trainer Uwe Rösler mit seinem Kader an einer Verbesserung des Durchsetzungsvermögens in der Offensive, in der Abschlusseinheit am heutigen Samstag muss nun der letzte Feinschliff erfolgen. Am Sonntag um 13.30 Uhr ist in der Arena Anstoß zum Zweitligaspiel gegen Hannover 96, bis dahin muss das Feld bereitet sein.

So ist es um das Personal bestellt Rösler kann nahezu aus dem Vollen schöpfen – und wann hat es diese Situation in der laufenden Saison schon einmal gegeben? Mit Blick auf das Hannover-Spiel muss der Trainer im Grunde nur entscheiden, ob er den wiedergenesenen Shinta Appelkamp in die Startelf stellt oder ob er ihn vorerst mit der Jokerrolle betraut; vieles spricht für Zweiteres..

Das haben wir heute im Angebot Wir eröffnen den Tag mit einem Interview mit Bundesliga-Legende Reiner Calmund, der ja auch einige Zeit im Fortuna-Aufsichtsrat saß. Zudem haben wir mit Winterzugang Felix Klaus über die aktuelle Lage bei Fortuna und seine persönliche Form gesprochen.

Foto: dpa/Roland Weihrauch 13 Bilder So könnte Fortunas Startelf gegen Hannover aussehen

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 20. Februar. Vor 17 Jahren war das der Tag nach Weiberfastnacht – und dieser Faktor sollte beim Niederrheinpokalspiel der Fortuna beim KFC Uerdingen noch eine wichtige und unrühmliche Rolle spielen.

Sportlich war die Ausgangslage aus heutiger Sicht kaum zu fassen: Der in der dritthöchsten Spielklasse, damals der Regionalliga, angesiedelte KFC war gegen Oberligist Fortuna favorisiert. Doch das änderte trotz des glücklichen Krefelder Führungstreffers durch Thomas Reichenberger nichts daran, dass das klassentiefere Team am Ende jubeln durfte. Der heutige Aufsichtsrat Dirk Böcker machte den Ausgleich, Stürmer Kamel Ouejdide sorgte kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit für den Siegtreffer zum 2:1 für Fortuna.

Doch zurück zum Karnevalsfreitag: Die Spielplanmacher hatten unterschätzt, dass dieser Termin die Quote an stark alkoholisierten Fans drastisch anheben würde. Und so benahmen sich einige der mehr als 5000 Düsseldorfer Anhänger unter den 11.100 Zuschauern in der Grotenburg auch. Die Partie musste gleich zweimal unterbrochen werden. Zunächst zündelten die Fortuna-Fans mehrfach, später kam es sogar zu einem Einsatz des Sanitätsdienstes. In der 82. Minute musste ein Krankenwagen unter Blaulicht aufs Spielfeld fahren, um vor dem Gästeblock einen Zuschauer abzutransportieren.

Die Randale ging noch bis lange nach Abpfiff weiter, und da sich zudem der inzwischen für Uerdingen spielende Ex-Fortune Jan Tauer im Kabinentrakt eine handfeste Rauferei mit dem Düsseldorfer Kapitän Michael Zeyer leistete, schrieb der Pokal-Erfolg eine ganze Reihe außersportlicher Geschichten.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Samstag bleiben unsere Fortuna-Reporter auf Ballhöhe. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(jol, pab, gic)