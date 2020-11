Was der Montag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Nach einem freien Sonntag startet heute die Vorbereitung auf die Partie in Nürnberg am kommenden Samstag. Mit einem Sieg im Rücken geht das bekanntlich leichter von der Hand – oder besser vom Fuß.

So ist es um das Personal bestellt Derzeit verletzt oder krank sind: Shinta Appelkamp, Florian Hartherz, Dennis-Adam Gorka, Gökhan Gül, Emmanuel Iyoha, Luka Krajnc und Alfredo Morales. Leonardo Koutris befindet sich im Aufbautraining, Edgar Prib kann womöglich schon heute wieder mit der Mannschaft trainieren. Kevin Danso hat sich gegen Heidenheim am Knie verletzt – wie schwer, ist derzeit noch unklar. Die Ergebnisse der Untersuchungen stehen noch aus.

Das haben wir heute im Angebot Auf diese Geschichten können Sie sich heute unter anderem freuen: Was war mit Kevin Danso am Freitag nach seiner Auswechslung los? Er gestikulierte wild Richtung Trainerbank. Wir versuchen uns an einer Bestandsaufnahme. Zudem: Die Verletzenmisere bei Fortuna ist so eklatant, dass man sogar eine ganze Elf aus verletzten Akteuren bilden kann. Wir zeigen, wie diese aussehen würde: Team Spielfit gegen Team Ausfall.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 2. November. Es gibt für einen Sportler sicherlich größere Auszeichnungen, als der Mittelpunkt des Motivs des „Schnappschuss des Jahres“ zu sein. Dieter Wöske, der heute vor 22 Jahren verstarb, drei Tage vor seinem 64. Geburtstag, kam diese Ehre allerdings 1959 zu teil. Wöske, linker Außenstürmer der Fortuna, kam 1958 von RW Essen zum Flinger Broich. In den drei Jahren seiner Vereinszugehörigkeit kam er auf 71 Pflichtspieleinsätze und erzielte dabei respektable 27 Tore. Doch wie kam es zu diesem außergewöhnlichen Foto?

56.000 Zuschauer im ausverkauften Rheinstadion wurden Zeuge dieser – bis heute – einzigartigen Szene. Fortuna hatte beim Oberliga-Spiel gegen den 1.FC Köln, erstmalig seit 1940, wieder die Chance, die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft zu erreichen. Entsprechend groß war der Einsatz der Düsseldorfer. Bei einer turbulenten Szene vor dem Kölner Tor fiel Wöske in den Torraum. Zuviel des Einsatzes für Schäferhund Ajax. Der Hund, eines zu nah hinter dem Tor stehenden Ordners, schnappt nach Wöskes Hose, der Fotograf schoss sein Foto – und der Schnappschuss war im Kasten.

Dieter Wöske kam mit dem Schrecken davon, aber zu allem Unglück schnappte sich der FC mit einem 4:3 Sieg den begehrten 2. Tabellenplatz und zog anstelle der Fortuna in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft ein.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Montag sind unsere Fortuna-Reporter wie gewohnt für Sie am Ball. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

