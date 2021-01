Was der Samstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Erstes Training im neuen Jahr: Chefcoach Uwe Rösler (li.) mit Rouwen Hennings. Foto: Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Der zweite Tag des Jahres 2021 ist für den Kader von Trainer Uwe Rösler auch schon wieder der erste Arbeitstag. Eine längere Pause über den Jahreswechsel konnte der 52-Jährige seinem Team allerdings auch kaum geben, denn schon am Montag (20.30 Uhr) geht es in der Zweiten Liga mit dem Heimspiel gegen den SC Paderborn weiter.

So ist es um das Personal bestellt Fast alle Spieler des Kaders werden auf dem Trainingsgelände erwartet, auch Emmanuel Iyoha, der sich im Aufbautraining nach Pfeifferschem Drüsenfieber befindet. Ausnahmen: Gökhan Gül (Nachwirkungen eines Mittelfußbruchs) und Jakub Piotrowski (positiver Corona-Test) stehen derzeit nicht zur Verfügung.

Das ist auf dem Transfermarkt los Das Transferfenster ist geöffnet. Ob und wenn ja auf welchen Positionen Fortuna möglicherweise noch Nachjustierungen vornehmen wird, ist derzeit noch nicht entschieden. Bei Kenan Karaman sieht es aktuell nach einem Verbleib bis Saisonende aus. Ein möglicher Abnehmer hat sich jedenfalls bislang noch nicht beim Verein gemeldet. Nach Informationen unserer Redaktion will Fortuna zunächst einmal abwarten, wie sich die Mannschaft im Januar präsentiert.

Das haben wir heute im Angebot Wir bringen den zweiten Teil unseres Zwischenzeugnisses für die Fortuna-Profis nach den 15 Saisonspielen des Jahres 2020 – diesmal sind die Mittelfeldspieler dran. Zudem können Sie lesen, was Betreuerlegende Aleks Spengler, Abwehrchef Andre Hoffmann und einige Fortunen mehr über ihr persönliches Fortuna-Jahr sagen und was sie sich vom neuen Jahr erwarten.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 2. Januar. An diesem Tag des Jahres 1966 erspielte Fortuna sich die Herbstmeisterschaft der Regionalliga West – mit fast einem Monat Verspätung. Ursprünglich hätte das Heimspiel gegen den TSV Marl-Hüls am 5. Dezember des Vorjahres stattfinden sollen, doch der nach schweren Regenfällen unter Wasser stehende Platz im Rheinstadion machte eine Austragung unmöglich.

Auch am Tag nach Neujahr 1966 wäre die Partie beinahe ausgefallen, und so entwickelte sich vor nur 6500 Zuschauern eine regelrechte Schlammschlacht. Sechs Minuten vor der Pause gelang „Pitter“ Meyer der Führungstreffer gegen die aufopferungsvoll kämpfenden Marl-Hülser. Eine Viertelstunde vor Schluss machte „Waldi“ Gerhardt, der bereits die Vorarbeit zum 1:0 geleistet hatte, mit seinem Treffer den Deckel auf die Partie und auf die Herbstmeisterschaft. Dazwischen lag eine Serie von Glanzparaden des überragenden Gästekeepers Manfred Gudasch. Am Saisonende schaffte Fortuna dann ihren ersten Aufstieg in die Bundesliga.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Samstag sind unsere Fortuna-Reporter für Sie am Puls des Geschehens. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

