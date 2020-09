Was der Samstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Paul Janes scheiterte am 19. September 1937 mit einem Elfmeter. Foto: Horstmueller/HORSTMÜLLER GmbH

Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Regeneration ist nach der 1:2-Niederlage beim Hamburger SV das Gebot der Stunde. Diejenigen, die mehr als eine Stunde zum Einsatz kamen, absolvieren nur ein leichtes Auslaufen, alle anderen sind zum sogenannten „Spielersatztraining“ geladen. Fortuna ist am Freitagabend nach dem Spiel direkt mit dem Bus zurück nach Düsseldorf gefahren.

Foto: dpa/Daniel Bockwoldt 17 Bilder HSV - Düsseldorf: die Fortunen in der Einzelkritik

Das ist auf dem Transfermarkt los Am Freitag zählte erst einmal nur das Spiel beim HSV, doch ab heute wird wieder stärker am Wechselkarussell gedreht. Ob sich aber auf den drei großen Baustellen – Linksverteidiger, Innenverteidiger und Kenan Karaman – Entscheidendes tut, ist eher fraglich.

So ist es um das Personal bestellt Emmanuel Iyoha (Pfeiffersches Drüsenfieber) ist derzeit gar nicht im Trainingsbetrieb. Shinta Appelkamp soll am Samstag ebenso wieder voll einsteigen wie Kenan Karaman; beide können sich im Spielersatztraining für kommende Aufgaben empfehlen. Dawid Kownacki braucht nach überstandener Covid-19-Erkrankung noch etwas Zeit.

Das haben wir heute im Angebot Auf diese beiden Geschichten können Sie sich heute unter anderem freuen: So lief das Spiel in Hamburg – unsere Analyse der Auftaktpartie beim HSV. Zudem Fortunas kurioseste Saisonstarts – was die ersten Begegnungen einer Spielzeit für deren Fortgang bedeuteten.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 19. September – ein Datum, an dem es im Jahr 1937 einen Fortuna-Sieg gab. Und das, obwohl der große Paul Janes sich einen seiner seltenen Fehlschüsse vom Elfmeterpunkt leistete. Das spielte in der ersten Runde des Tschammer-Pokals, wie der DFB-Pokal damals noch genannt wurde, aber keine entscheidende Rolle. Die Düsseldorfer siegten beim Karlsruher FV nach einem Doppelpack von Herbert Schubart vor 5000 Zuschauern 2:0.

Foto: Frederic Scheidemann 18 Bilder Das ist Fortunas neuer Mannschaftsbus

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Am Samstag sind unsere Fortuna-Reporter Gianni Costa und Patrick Scherer im Einsatz. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(erer, gic, jol)