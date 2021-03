Was der Freitag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Mike Büskens (li.) mit Jörg Schmadtke 1990. Foto: HORSTMUELLER GmbH

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Nach dem freien Donnerstag bittet Chefcoach Uwe Rösler seinen Kader heute Vormittag wieder zu einer Trainingseinheit auf das Gelände am Arena-Sportpark. Es geht an den Feinschliff für das wichtige Zweitligaspiel gegen den VfL Bochum am Montag (20.30 Uhr, Arena).

So ist es um das Personal bestellt Für das Bochum-Spiel darf Rösler wieder auf Felix Klaus und Alfredo Morales hoffen, die zurück im Mannschaftstraining sind. Emmanuel Iyoha und Shinta Appelkamp müssen sich mit ihren langwierigen Muskelverletzungen noch gedulden.

Das haben wir heute im Angebot Ein früherer Fortune ist in den Fokus des niederländischen Topklubs Ajax Amsterdam geraten – bei uns erfahren Sie alles darüber. Zudem haben wir mit Fortunas langjährigem Trainer Norbert Meier über sein interessantes neues Projekt gesprochen.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 19. März – und damit geraten gleich zwei frühere Fortuna-Trainer in den Blickpunkt. Der erste durch seinen Geburtstag: Herzlichen Glückwunsch, Mike Büskens! Der auch als Spieler (110 Pflichtspiele für Fortuna) bekannte gebürtige Düsseldorfer wird heute 53 Jahre alt.

Der zweite durch seinen Einstand, den er heute vor genau fünf Jahren feierte – Friedhelm Funkel. Seinen Einstand an der Seitenlinie hätte sich der alte Fahrensmann nicht besser wünschen können. Seine neue Mannschaft lieferte ein packendes, torreiches Spiel mit dem glücklicheren Ende auf ihrer Seite.

25.361 Zuschauer in der Arena hofften im Zweitliga-Match gegen den 1. FC Kaiserslautern zu Recht auf ein gelungenes Debüt des erfahrenen Coachs. Fortuna benötigte dringend Erfolgserlebnisse in Form von Siegen, sollte nicht der Super-Gau – der Abstieg in die Drittklassigkeit – eintreten.

Fortuna legte los wie die Feuerwehr. Die Stadionuhr zeigte noch nicht die zweite Spielminute an, und schon zappelte der Ball im Netz des 1.FC Kaiserslautern; Torschütze war Charis Mavrias. Doch der schnellen Euphorie folgt ein Tief. Keine vier Minuten später egalisierte, wie kann es anders sein, Ex-Fortune Marcel Gaus den Spielstand. Erneut ging Fortuna in Front, diesmal gleich in Form eines Doppelschlags. Oliver Fink (39.) und Nikola Djurdjic (43.) bescherten Fortuna eine komfortable 3:1-Pausenführung.

Doch Fortuna wäre nicht Fortuna, wenn sie diesen Vorsprung nicht wieder verspielt hätte. Funkel dürfte Böses befürchtet haben, als die Pfälzer bis zur 66. Minute ausglichen. Doch die Fortuna-Fans peitschten ihre Team nach vorn und wurden belohnt. Die eingewechselte HSV-Leihgabe Kerem Demirbay sorgte mit dem Siegtreffer zum 4:3 (69.) für Ekstase bei Friedhelm Funkel und den Zuschauern. Es sollte der Beginn einer erfolgreichen Zusammenarbeit werden.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Freitag lassen unsere Fortuna-Reporter Laptop und Aufnahmegerät nicht im Schrank. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung? Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

