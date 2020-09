Was der Freitag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Uwe Rösler im Gespräch mit Kenan Karaman. Foto: dpa/Bernd Thissen

Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Spieltag! Der Ball rollt jetzt auch wieder in der Zweiten Liga. Die Düsseldorfer gastieren zum Auftakt im Unterhaus gegen den Hamburger SV. Cheftrainer Uwe Rösler reist mit seinem Kader in zwei Bussen zur Hansestadt. Kenan Karaman ist nicht dabei.

Das ist auf dem Transfermarkt los Nichts – jedenfalls nicht Interessantes für Fortuna. Es geht weiter um die altbekannten Namen. Als Zugang nach wie vor ein Thema: Leonardo Koutris. Als Abgang weiter im Gespräch: Kenan Karaman. Neuer Erkenntnisstand: Null. Naja, also vielleicht etwas mehr. Aber wie bockig er sich wirklich anstellt, wird man wohl erst in den nächsten Wochen herausbekommen.

So ist es um das Personal bestellt Gut. Vier Spieler sind in Hamburg definitiv nicht dabei: „Emma“ Iyoha (Pfeiffersches Drüsenfieber), Dawid Kownacki (Regeneration nach Covid-19) und Shinta Appelkamp (muskuläre Probleme) und Kenan Karaman, der sich mit Coach Rösler darauf verständigte, nicht mitzufahren. Kownacki und Appelkamp befinden sich aber wieder im Aufbau- bzw. Lauftraining. Nana Ampomah ist nach Auskunft Röslers noch keine Option für die Startelf, da er noch Trainingsrückstand aus der Quarantäne hat, Kelvin Ofori und Jakub Piotrowski hingegen schon.

Das haben wir heute im Angebot Auf diese beiden Geschichten können Sie sich heute unter anderem freuen: Wir erklären mit Hilfe von Teammanager Sascha Rösler, wie Auswärtsfahrten in Zeiten der Corona-Pandemie funktionieren. Und wir erzählen die Geschichte von einem HSV, der irgendwie nicht mehr aus dem Krisen-Modus kommt.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 18. September 1976 – Fortuna legt in dieser Saison den berühmten „Dietrich-Weise-Start“ hin. Unter ihrem hoch anerkannten und erfahrenen Trainer verliert sie die ersten fünf Spiele allesamt und liegt abgeschlagen am Tabellenende. Das 2:0 im Rheinstadion bringt die Wende, doch dafür braucht es viel Geduld: Erst in der 86. und 88. Minute schießen Gerd Zimmermann und Wolfgang Seel die erlösenden Tore. Lust auf eine Extra-Dosis Geschichte? Dann bitte hier entlang.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Am Freitag sind unsere Fortuna-Reporter Gianni Costa, Patrick Scherer und Bernd Jolitz rund um das Spiel in Hamburg im Einsatz. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(gic, erer)