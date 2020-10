Was der Sonntag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Kristoffer Peterson (re., mit Gladbachs Michael Lang) ist ein Kandidat für Fortunas Startelf. Foto: Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm „Matchday!“ – so lautet in Fällen wie dem heutigen Sonntag der erleichterte Ausruf im Fußball-Mutterland England. Gerade nach dem bitteren 1:2 bei Holstein Kiel wirkte die anschließende zweiwöchige Länderspielpause quälend lang, doch jetzt geht es um 13.30 Uhr mit dem Heimspiel gegen Jahn Regensburg endlich weiter. Zuschauer sind wegen der Zuspitzung der Corona-Pandemie allerdings nicht zugelassen.

Foto: Frederic Scheidemann 21 Bilder Fortuna hofft auf Rouwen Hennings

So ist es um das Personal bestellt Von einer prallen Auswahl ist Cheftrainer Uwe Rösler noch immer weit entfernt. Doch immerhin geben ihm die Rückkehr des zuletzt verletzten Torjägers Rouwen Hennings sowie die Verpflichtungen von Kristoffer Peterson und Christoph Klarer neue Möglichkeiten. Auf die verletzten beziehungsweise erkrankten Edgar Prib, Emmanuel Iyoha, Gökhan Gül, Alfredo Morales, Andre Hoffmann und Matthias Zimmermann muss er jedoch ebenso verzichten wie auf den gesperrten Kevin Danso. Nach der Länderspiel-Tour mit drei Einsätzen für die Türkei kommt Kenan Karaman wohl eher als Joker in Frage.

Das haben wir heute im Angebot Auf diese Geschichten können Sie sich heute unter anderem freuen: Alles zum Spiel gegen Regensburg – unmittelbar nach dem Abpfiff liefern wir wie gewohnt Spielbericht, Einzelkritik, Kommentar und Fotos. Zudem geben wir Ihnen in unserer Rubrik „Smalltalk“ wieder genügend Informationen, damit Sie die Fortuna-Fachsimpeleien am Arbeitsplatz bestens überstehen.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 18. Oktober – und ein weiteres Mal drehen wir die Zeit zurück. Diesmal um 78 Jahre. An jenem 18. Oktober 1942 gastierte Fortuna bei Ratingen 04/19. Natürlich mussten die Flingerner auch diesmal, wie es in den verheerenden Kriegsjahren leider an der Tagesordnung war, auf etliche Stammkräfte verzichten. So ergab sich für das damalige Geburtstagskind Rolf Heinzen die Chance auf einen seiner wenigen Einsätze in der ersten Mannschaft. Heinzen, der heute sein 101. Wiegenfest feiern würde, dankte dies Fortuna auf seine Art. Für die Düsseldorfer lief die Partie zunächst nach Plan. Doch nach einer 2:0-Führung sahen sie sich unerwartet mit einem 2:3-Rückstand konfrontiert. Rolf Heinzen sorgte mit seinem Tor zum 4:3 für die endgültige Wende in diesem Meisterschaftsspiel und rundete damit seinen Ehrentag zu seiner Zufriedenheit ab. Am Ende siegte Fortuna mit 5:3 in der Nachbarstadt.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Sonntag sind unsere Fortuna-Reporter natürlich am Start. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(erer, jol)