Was der Mittwoch bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Fortunas Helden im DFB-Pokal.

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Am Dienstag geht es mit dem Trainingsbetrieb neben der Arena richtig weiter – mit zwei Einheiten. Zunächst am Vormittag im Kraftraum, am Nachmittag dann auf dem Platz. Am Samstag, 21. November, steigt dann ab 13 Uhr das nächste Ligaspiel gegen den SV Sandhausen.

So ist es um das Personal bestellt Nach wie vor nicht im Mannschaftstraining ist unter anderem Emmanuel Iyoha. Durch die Auswirkungen des Pfeifferschen Drüsenfiebers muss er erst wieder behutsam Kondition aufbauen. Der türkische Nationalspieler Kenan Karaman wird für Freitag erwartet.

Das haben wir heute im Angebot Mal ehrlich – was wissen Sie über Sandhausen? Wir haben knallhart recherchiert und die wichtigsten Fakten rund um den nächsten Gegner von Fortuna zusammengestellt. Und dann wird es auch noch musikalisch: Leo Engels wollte Profi bei Fortuna werden. Das hat nicht geklappt. Nun will er „The Voice of Germany“ werden – wir erzählen seine Geschichte.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 18. November. Wieder einmal gelang es der Fortuna den großem FC Bayern ein Bein zu stellen. Diesmal schreiben wir das Jahr 1986 und befinden uns in der 3. Runde des DFB-Pokals.

Fortuna befand sich im Vorfeld dieses Pokalschlagers in der schlechteren Position gegenüber den Münchnern. Die Mannschaft von Trainer Dieter Brei hatte arge Probleme sich in der 1. Bundesliga zu behaupten, da kam der Pokalwettbewerb gerade recht. 45.000 in der Stockumer Betonschüssel erwarteten nichts und bekamen alles.

Fortuna trat, damals wie heute, mit einer sogenannten Verlegenheitself an. Damals blieb dem Trainerteam nichts anders übrig, als auf den Nachwuchs des Flingerer Traditionsvereins zu setzten. Mit Andreas Kaiser, Dirk Krümpelmann, Sven Demandt und später Werner Jakobs und Michael Preetz standen den Bayern nicht weniger als fünf Nachwuchskräfte gegenüber.

Nach einem verhaltenen ersten Durchgang (0:0) bliesen die Rot-Weißen im zweiten Abschnitt zur Attacke. Nach diversen Hochkarätern war es in der 70. Minuten endlich soweit: Traumpass von Krümpelmann und Dusend nutzt seine Chance zur Führung. Im Anschluss wurde der amtierende Pokalsieger noch zweimal eiskalt ausgekontert. Ralf Dusend tunnelt Lothar Matthäus und Michael Preetz verwertet abgebrüht zum 2:0 (88.). Sven Demandt setze die Münchner mit seinem Treffer zum 3:0 (90.) endgültig schachmatt. Erst im Halbfinale wurde die Rot-Weißen gestoppt – aber das ist eine andere Geschichte.

