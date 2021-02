Was der Donnerstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Aufstieg 1966: Peter Meyer (mit nacktem Oberkörper) rettet sich in die Kabine. Foto: HORSTMUELLER GmbH

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Wie schon am Vortag wird im Arena-Sportpark einmal am Vormittag trainiert. Danach spricht Winterzugang Felix Klaus in einer Videorunde mit den Düsseldorfer Medien; als früherer Hannoveraner hat der Außenstürmer sicher einiges zum nächsten Zweitligaspiel am Sonntag zu sagen.

So ist es um das Personal bestellt Keine besonderen Nachrichten – und das sind in diesem Fall gute Nachrichten. Stand jetzt ist bis auf den im Wiederaufbau-Training befindlichen Emmanuel Iyoha jeder Stammspieler einsatzbereit.

Das haben wir heute im Angebot Philipp Lahm hat mit seinem Buch eine neue Diskussion über Homosexualität im Fußball eröffnet. Wir haben exklusiv mit Rouwen Hennings darüber gesprochen – und sehr Interessantes erfahren. Zudem haben wir ein paar Fakten zusammengestellt, warum der Sonntag-Gegner Hannover 96 ein gutes Omen für Fortuna ist.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 18. Februar – und damit herzlichen Glückwunsch an Peter Meyer zum 81. Geburtstag! 137 Treffer in 206 Pflichtspielen gehen auf das Konto von Fortunas erfolgreichstem Torjäger der Nachkriegsgeschichte. Wahrscheinlich ein Rekord für die Ewigkeit

„Dä Pitter“, wie der gebürtige Düsseldorfer auch heute noch allseits gerufen wird, war als Aktiver nicht nur ein Vollblutstürmer, wie er im Buche steht, sondern auch durch seine lockere Art bei Fans und Kollegen stets beliebt – nur die Offiziellen verzweifelten das eine oder andere Mal an dem nicht immer professionellen Lebensstil des Torschützen vom Dienst. Denn nicht nur auf dem Rasen traf man Meyer gerne an, sondern auch zu nächtlicher Stunde an der „Längsten Theke der Welt“. Seinem Torhunger hat dies jedoch nie geschadet.

Seine ersten Sporen verdiente er sich nach seinem Wechsel von Turu Düsseldorf zum Flinger Broich bei Fortunas Amateuren. Schnell erkannten die Verantwortlichen, dass Meyer zu Höherem berufen war. In seinen ersten neun Einsätze in der Vertragsmannschaft der Saison 1960/61 traf Meyer achtmal ins Schwarze.

Fortuna hatte es auch „Dä Pitter“ zu verdanken, dass der erste Bundesliga-Aufstieg gelang. In der Regionalliga-Saison 1965/66 traf er 16 Mal in des Gegners Netz, und auch in der anschließenden Aufstiegsrunde war auf den Bomber Verlass (vier Tore in sechs Spielen).

Nach dem Wiederabstieg trennten sich die Wege, Meyer wechselte zu Borussia Mönchengladbach. Im Nachhinein war dies für beide Seiten wahrscheinlich ein großer Fehler. Peter Meyer zog sich im Training eine folgenschwere Verletzung zu (Schien- und Wadenbeinbruch), die ihn letztlich seine Bundesliga- und Nationalmannschaftskarriere kostete, und Fortuna fehlte auf Jahre ein Torjäger seines Kalibers.

Wir wünschen „Dä Pitter“ heute einen tollen Geburtstag – auf dass er uns allen noch viele Jahre erhalten bleibt!

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Donnerstag halten unsere Fortuna-Reporter für Sie Augen und Ohren offen. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

