Was der Dienstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Thomas Allofs im Trikot der Fortuna. Foto: IMAGO

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Am Dienstag geht es mit dem Trainingsbetrieb neben der Arena richtig weiter – mit zwei Einheiten. Am Samstag, 21. November, steigt dann ab 13 Uhr das nächste Ligaspiel gegen den SV Sandhausen.

So ist es um das Personal bestellt Mit beim Training dabei sind dann auch wieder: Luka Krajnc (nach Pause wegen positiven Coronatests), Andre Hoffmann (Hüftprellung), Leonardo Koutris (Aufbauprogramm abgeschlossen) sowie natürlich die Länderspiel-Rückkehrer Christoph Klarer und Kevin Danso. Der türkische Nationalspieler Kenan Karaman wird erst für Freitag erwartet.

Das haben wir heute im Angebot Zur Fortuna gibt jeder seinen Senf drupp – okay, dachten wir, dann jetzt auch ganz offiziell. Unsere Kolumnisten schreiben aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln über Fortuna. Am Dienstag ist 1Live-Moderatorin Sophie Schramm dran. Und dann gibt es auch noch ein wenig Ratespaß: Wie gut kennen Sie eigentlich Fortunas Nationalspieler? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 17. November. Festtagsstimmung im Hause Allofs: Thomas Allofs feiert heute seinen 61. Geburtstag. Herzlichste Glückwünsche unsererseits mit einem kleinen Rückblick auf die Anfangszeit seiner Karriere.

Sicherlich ist es nicht einfach, in die erfolgreichen Fußstapfen seines Geschwisterkindes zu treten. Einer, der es mit Bravour geschafft hat, ist Thomas Allofs. Wie sein Bruder kickte der 1,74 Meter große Offensivspieler bereits in der Jugend für die Fortuna, zu der er vom seinem Stammverein TuS Gerresheim gewechselt war. Seine Qualitäten waren so groß, dass er neben Gerd Merheim und Ralf Dusend der dritte Jugendnationalspieler dies Jahrgangs bei den Rot-Weißen war.

Seinen ersten Auftritt im Seniorenbereich hatte Thomas Allofs bereits als A-Jugendlicher im November 1977, kurz vor seinem 18. Geburtstag, als er zur Halbzeit seinen Bruder Klaus beim Freundschaftsspiel gegen die FVN–Niederrheinauswahl ablöste.

Zu Beginn seiner ersten Senioren-Saison war der gebürtige Gerresheimer eigentlich für die Amateurtruppe der Fortuna vorgesehen. Ebenso wie Merheim und Dusend trainierte er aber bereits fest mit der ersten Mannschaft. In der Vorbereitung auf die Saison 1978/79 spielte sich Allofs schnell in den Vordergrund und so war es auch nicht verwunderlich, dass er sofort seinem Platz in der Profitruppe erkämpfte.

Am 12. August 1978, gleich beim ersten Heimspiel der neuen Spielzeit gegen Werder Bremen, feierte „Thommy“ sein Bundesliga-Debüt. In der 74. Spielminute kam er für den Dänen Flemming Lund in die Partie und bestritt die ersten Bundesligaminuten für die Flingerner. Die erste Saison beendete der Wirbelwind mit stattlichen 17 Einsätzen und 5 Torerfolgen.

In zwei Abschnitten (1978 bis 1982 und 1989 bis 1992) folgten weitere 181 Spiele für die Fortuna, in denen Thomas Allofs 57 Mal ins Schwarze traf.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Dienstag sind unsere Fortuna-Reporter wieder aktuell für Sie am Puls des Geschehens. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(gic, jol)