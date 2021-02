Was der Mittwoch bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Shinta Appelkamp. Foto: Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Eine medienöffentliche Trainingseinheit hat Chefcoach Uwe Rösler für den Aschermittwoch-Vormittag angesetzt. Die Blickrichtung wird dabei auch darauf gehen, wer den gelbgesperrten Alfredo Morales am Sonntag gegen Hannover 96 (13.30 Uhr, Arena) am besten vertreten kann.

So ist es um das Personal bestellt Der lange und schmerzlich vermisste Shinta Appelkamp kann endlich wieder mit der Mannschaft trainieren – das ist die beste Nachricht auf dem Personalsektor. Ob es für den 20-Jährigen nach seinem Muskelfaserriss aber schon wieder reicht, in den Kader oder gar in die Startelf zurückzukehren, muss der Rest der Trainingswoche zeigen. Emmanuel Iyoha (muskuläre Probleme) arbeitet derweil vorerst weiter individuell.

Das haben wir heute im Angebot Wie viel Hannover 96 steckt eigentlich in Fortuna und umgekehrt? Sie werden vielleicht überrascht sein, was wir mit Blick auf das Zweitligaduell am Sonntag zusammengetragen haben. Apropos Duell: So eines gibt es auch am Donnerstagabend in der Europa League, und zwar zwischen zwei grundverschiedenen Ex-Fortunen. Wir haben mit einem von ihnen gesprochen.

Foto: Frederic Scheidemann 13 Bilder So könnte Fortunas Startelf gegen Hannover aussehen

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 17. Februar. An diesem Tag des Jahres 1952 wartete auf Fortuna ein Heimspiel gegen den Rheydter SV, und tabellarisch stand das Team mit dem Rücken zu Wand. Den Düsseldorfern drohte erneut der Abstieg in die 2. Liga. Dass sich die Situation an diesem Sonntag noch weiter verschärfen könnte, befürchteten die 12.000 Zuschauer am Flinger Broich bereits nach einer guten Viertelstunde Spielzeit. Durch einen Doppelschlag binnen drei Minuten (14. und 17.) konterte der Rheydter SV die verunsicherten Düsseldorfer noch tiefer in die Krise.

Und als wäre der Zwei-Tore-Rückstand nicht schon bitter genug gewesen, schied zu allem Übel Mittelstürmer Rolf Kern ab der 25. Minute auch noch verletzt aus. Ein Spielerwechsel war zum damaligen Zeitpunkt noch nicht in den DFB-Statuten vorgesehen. Mit Beginn des zweiten Abschnitts war Kern jedoch soweit hergestellt, dass er sich wieder in den Dienst der Mannschaft stellen konnte. Wie sich in der 64. Spielminute erweisen sollte, war dies eine gute Entscheidung. Es war eben jener Kern, der Fortuna mit dem 1:2 erstmals in diesem Spiel jubeln lassen konnte.

Die Rot-Weißen schnürten ihren Gegner nun immer mehr ein. Ein Eckenverhältnis von 14:1 spiegelte die haushohe Überlegenheit der Flingerner auch in Zahlen wider. Die Belohnung folgte acht Minuten vor Schluss in Form des 2:2 durch Kurt Beczkowiak. Im seinem letzten Spiel für die Fortuna sorgte der gebürtige Duisburger, der 1950 von Hamborn 07 an den Flinger Broich gewechselt war, dafür, dass Fortuna zumindest noch einen Punkt auf der Habenseite verbuchen konnte. Zu mehr reichte es nicht mehr, der Klub musste weiterhin um den Klassenerhalt bangen.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Aschermittwoch bleiben unsere Fortuna-Reporter für Sie auf Ballhöhe. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(jol, gic, pab)