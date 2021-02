Was der Dienstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Hallentraining bei Fortuna. Foto: Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Nach dem trainingsfreien Rosenmontag beginnt heute die heiße Phase der Vorbereitung auf das Zweitliga-Heimspiel gegen Hannover 96 am Sonntag (13.30 Uhr). Angesetzt sind zwei Trainingseinheiten, die am Nachmittag wird dabei ohne Medienvertreter in der Leichtathletikhalle im Arena-Sportpark stattfinden.

So ist es um das Personal bestellt Eine gewisse Spannung ist immer da, wenn Chefcoach Uwe Rösler nach einem freien Tag wieder zum Training bittet. Sind alle gesund geblieben? Macht sich womöglich doch noch eine verschleppte Verletzung stärker bemerkbar? Sicher fehlt zunächst einmal nur Emmanuel Iyoha (Muskelbeschwerden nach Pfeifferschem Drüsenfieber), auf Shinta Appelkamps baldige Rückkehr nach Muskelfaserriss wird gehofft.

Das haben wir heute im Angebot In der Scorerliste der 2. Bundesliga steht der beste Fortune nur auf Platz 22 – wir erklären die Gründe für diese bescheidene Bilanz. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie viel vom nächsten Gegner Hannover in der Fortuna steckt.

Foto: Frederic Scheidemann 13 Bilder So könnte Fortunas Startelf gegen Hannover aussehen

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 16. Februar – und da jährt sich ein besonderer Tiefpunkt Fortunas zum 75. Mal. Denn so abwechslungsreich und achterbahnähnlich ihre 125-jährige Vereinsgeschichte auch verlief: Zweistellige Niederlagen haben darin doch absoluten Seltenheitswert.

An jenem 16. Februar 1946 jedoch gab es eine solche. Dass das Freundschaftsspiel gegen den 1. FC Nürnberg am Flinger Broich überhaupt stattfinden konnte, war eine Sensation. Der Zweite Weltkrieg war erst neun Monate vorbei, Deutschland litt unter einem sehr schwierigen Nachkriegswinter. Doch der berühmte „Club“ kam dennoch nach Düsseldorf. In den Annalen ist es zwar nicht festgehalten, man darf aber davon ausgehen, dass es eines der damals sehr beliebten „Kalorienspiele“ war: Die Gage des FCN dürfte in Kartoffeln, Kohl und Schinken bestanden haben.

Foto: Werek 17 Bilder Das sind die besten Fortuna-Trainer aller Zeiten

Als Gegenleistung schenkten die Franken der Fortuna ordentlich ein. Bereits zur Pause stand es 1:4, am Ende mussten der Düsseldorfer Torhüter Josef Gesell und seine Kollegen auf das triste Ergebnis von 1:10 zurückblicken. Kurios dabei: Fortuna war durch einen Treffer von Hermann Becker, der im Krieg einen Arm verloren hatte, früh in Führung gegangen.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Veilchendienstag halten unsere Fortuna-Reporter für Sie Augen und Ohren offen. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(jol, gic, pab)