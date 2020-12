Was der Mittwoch bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Heute ist wieder Spieltag in der Arena. Foto: Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Spiiiiiiieltag! Heute um 18.30 Uhr geht es in der Arena gegen den VfL Osnabrück weiter.

So ist es um das Personal bestellt Keine kurzfristigen Ausfälle bisher bekannt. Torhüter Raphael Wolf wird sich sicher besonders fokussiert vorbereiten, da Florian Kastenmeier nach seiner Gelb-Roten Karte gegen Osnabrück gesperrt ist. Es wird interessant zu beobachten, wie Coach Rösler rotieren wird. Schließlich stehen am Sonntag (bei St. Pauli) und am kommenden Mittwoch (Pokal in Essen) noch zwei weitere wichtige Spiele vor Weihnachten an. Leonardo Koutris könnte sein Debüt feiern.

Das haben wir heute im Angebot Wir sagen ihnen, was Uwe Rösler vom Spiel erwartet und analysieren wie gewohnt nach der Partie, was gut und was schlecht gelaufen ist. Dazu gibt es auch wie immer zeitnah danach einen Kommentar zum Spiel.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 16. Dezember – und diesmal geht es zurück ins Jahr 1956. Der 37. Westschlager stand auf dem Programm. Fortuna gegen den FC Schalke 04. Es galt als „Das Spiel des Westens“, lange vor heutigen Derby-Klassikern wie BVB-S04 oder BMG - Köln. Im Rheinstadion waren 30.000 Zuschauer.

Das Momentum stand eigentlich auf Fortunas Seite als sie die frühe Schalker Führung (10. Siebert) praktisch mit dem Halbzeitpfiff egalisierten. In Halbzeit zwei erlebte Fortuna ihr „Blaues Wunder“, das es nur zu drei Gegentoren kam, war noch das beste an der Tagesleistung der Hausherren.

Ein Grund war sicherlich das Fehlen von Mittelfeldmotor Jupp Derwall, dem späteren Bundestrainer. Weiterer Grund, dass Fortunas Olympioniken (Mauritz, Hofmann, Jäger) erst zu Wochenbeginn aus Melbourne zurückgekehrt waren. Das abschließende 1:4 (87.) war das konsequente Ergebnis der Schalker Überlegenheit.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Mittwoch bleiben unsere Fortuna-Reporter für Sie am Puls des Geschehens. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

