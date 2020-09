Was der Dienstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Uwe Rösler (li.) und Kevin Danso. Foto: Fortuna Düsseldorf

Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Der freie Montag ist Geschichte. Heute startet Fortuna ihre gezielte Vorbereitung auf den Zweitliga-Auftakt beim Hamburger SV am Freitag (18.30 Uhr). Coach Uwe Rösler wird sein Team jeden Tag der Woche einmal am Vormittag auf den Trainingsplatz rufen, um den letzten Feinschliff vor dem Start vorzunehmen.

Das ist auf dem Transfermarkt los Die große Unbekannte ist weiterhin Kenan Karaman. Bleibt der Angreifer? Geht er? Und wenn ja, wann? Von den Antworten auf diese Fragen ist abhängig, ob Sportvorstand Uwe Klein auch im Angriff nochmal nachlegen muss. Einen funktionierenden Stürmer kurzfristig zu finden, wäre aber sicher eine Herkulesaufgabe. Klar ist allerdings, dass die Defensive das größte Thema für Klein bleibt. Es gibt aktuell noch bis zu drei offene Stellen: zwei in der Innenverteidigung, eine für die linke Außenbahn.

So ist es um das Personal bestellt Die positive Nachricht: Es gibt keine neuen Verletzten oder Erkrankten. Shinta Appelkamp musste mit muskulären Problemen passen, kann aber wohl spätestens am Samstag wieder voll ins Training einsteigen. Bei Kenan Karaman muss man die Entwicklung seiner Wadenprobleme abwarten. Kevin Danso war zwar nicht in Ingolstadt dabei, ist aber wieder fit und wird heute die Vorbereitung auf den Zweitliga-Start aufnehmen. Dawid Kownacki ist ebenfalls Teil des Mannschaftstrainings. Bis er seinen Rückstand nach der Covid-19-Erkrankung aufgeholt hat, werden aber wohl noch ein paar Wochen ins Land ziehen. Emma Iyoha fehlt nach seiner Diagnose Pfeiffersches Drüsenfieber natürlich bis auf Weiteres.

Das haben wir heute im Angebot Auf diese beiden Geschichten können Sie sich heute unter anderem freuen: Der Trainer im Exklusiv-Interview – Uwe Rösler spricht über sich und seine Sicht auf die kommende Zweitliga-Spielzeit. Zudem: Fortuna hat in der Gauselmann Gruppe einen neuen Glücksspielpartner. Doch was bringt dieser Deal dem Verein? Wir haben Zahlen und Fakten recherchiert.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist die Woche vor dem Ligastart beim HSV. Und am 15. September 1946, also genau heute vor 74 Jahren, spielten die Düsseldorfer in einem Freundschaftsspiel ebenfalls gegen die Rothosen. Die Norddeutschen gewannen mit 2:1. Und während die Torschützen des HSV übermittelt wurden (Niemann und Trenkel), ist nicht klar, wer denn für die Fortuna traf. Genauso wenig bekannt ist, woher ein uns vorliegender Zeitungsartikel aus dem Jahr 1946, der das Spiel behandelt, stammt. Klar ist nur, dass der Autor deutliche Worte wählte: „Die 12.000 Zuschauer blieben freilich von dem zerfahrenen, von R. Dörfel, Holdt und Reinhard spielend gemeisterten Fortuna-Angriff arg enttäuscht. Ausreichend waren hier nur Müller und Schmidt. Heibach ohne jedes Konzept, mal hier, mal da. Eisen ein glatter Versager, und Pickartz ohne jede Chance gegen den routinierten Dörfel.“ Da soll mal einer sagen, die heutige Medienlandschaft sei überkritisch.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Am Dienstag sind unsere Fortuna-Reporter Gianni Costa und Patrick Scherer im Einsatz. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

