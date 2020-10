Was der Donnerstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Geburtstagskind „Lumpi“ Lambertz. Foto: Falk Janning/Falk, Janning (jan)

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Der freie Tag ist Geschichte rund um den Arena-Sportpark, am Vormittag bittet Chefcoach Uwe Rösler seinen Kader wieder auf den Trainingsplatz. Die Einheit muss jedoch wie in diesen Zeiten gewohnt ohne Zuschauer absolviert werden. Schlimmer noch: Aktuell Kostenpflichtiger Inhalt gehen die Verantwortlichen aufgrund der steigenden Corona-Zahlen davon aus, dass auch die Partie gegen Regensburg am Sonntag als Geisterspiel stattfinden muss.

Das haben wir heute im Angebot Auf diese Geschichten können Sie sich heute unter anderem freuen: Der Heimkehrer – unser ganz persönliches Interview mit Neu-Vorstandsmitglied Klaus Allofs. In zwei Teilen spricht er über die Rolle der Familie, Trainer Uwe Rösler, die Rollenverteilung mit Uwe Klein und seine Herangehensweise bei Fortuna. Zudem: Der Neue – was sich der schwedische Außenstürmer Kristoffer Peterson von seiner Zeit in Düsseldorf erhofft.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 15. Oktober – also werden heute im Hause Lambertz die Geburtstagskerzen auf die Torte gesteckt. Fortuna-Legende Andreas „Lumpi“ Lambertz wird 36. Als „Lumpi“ am 19. Juli 2003 beim Testspiel in Rheinbach für Ben Abelski eingewechselte wurde, dachte er wahrscheinlich nicht einmal im Traum daran, dass seine aktive Karriere bei Fortuna erst knapp zwölf Jahre später enden würde. Zu seinem Abschied am 24. Mai 2015 spendeten nicht nur die Zuschauer Applaus, sondern auch die Spieler des Gastes vom FSV Frankfurt. Zwischen diesen beiden Spielen lagen weitere 523 (!) Einsätze für F95. Nach einem sportlichen Abstecher nach Dresden ist die Fortuna-Legende mittlerweile wieder für den Klub seines Herzens tätig. Natürlich auf dem Platz, wie es sich für ihn gehört: als Co-Trainer der zweiten Mannschaft.

