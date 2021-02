Was der Montag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Gerd Zewe (re.) gegen den Kölner Roger van Gool. Foto: Roland Scheidemann/dpa

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Für den Montag hat Chefcoach Uwe Rösler seinem Kader trainingsfrei gegeben. Einen Tag Durchschnaufen, vor allem aber mental neue Kräfte sammeln für das nächste Spiel am Sonntag gegen Hannover 96 – das ist die Maßgabe für die Düsseldorfer.

So ist es um das Personal bestellt Schwerwiegende neue Verletzungen hat es dem ersten Anschein nach in Regensburg nicht gegeben. Wenn es am Dienstag mit dem Training weitergeht, beginnt dafür das Hoffen auf eine baldige Rückkehr von Shinta Appelkamp (Muskelfaserriss).

Das haben wir heute im Angebot Wir befassen uns unter anderem mit der Frage, ob Florian Hartherz wirklich die richtige Option für die linke Seite war und ob es in Regensburg nicht erfolgversprechendere Alternativen gegeben hätte. Außerdem haben wir Sportvorstand Uwe Klein nach seiner Sicht auf die aktuelle Lage gefragt.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 15. Februar. Im Jahr 1975 war da zwar bereits der Aschermittwoch überstanden, aber Siege gegen den rheinischen Rivalen 1. FC Köln tun der Fortuna auch außerhalb der närrischen Session immer gut. So auch vor 46 Jahren, als sich der FC als „Mannschaft der Stunde“ in der Bundesliga im Rheinstadion vorstellte. 19:3 Punkte hatten die Kölner in Folge verbucht und waren deshalb vor 42.000 Zuschauern durchaus favorisiert.

Doch das half ihnen an diesem Nachmittag nicht. Beide Teams hatten unter einer Erkältungswelle zu leiden, doch Fortuna hatte offenbar die besseren Rezepte dagegen. So untersagte Mannschaftsarzt Dr. Thum dem angeschlagenen Gerd Zewe, zur Pause in die warme Kabine zu gehen – der Temperaturwechsel sei schädlich. Das zahlte sich in der Schlussphase aus, als den Kölnern die Kräfte ausgingen, Fortuna aber nachlegen konnte.

So folgten auf Wolfgang Seels frühes 1:0 aus der neunten Minute noch das 2:0 von Gerd Zimmermann (75.) und das 3:0 von Dieter Brei (90.). Die Mannschaft der Stunde war gründlich entzaubert.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Rosenmontag hauen unsere Fortuna-Reporter fleißig in die Tasten. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

