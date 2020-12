Was der Dienstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Aleksandar Ristic. Foto: HORSTMÜLLER GmbH

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Heute um 11 Uhr ruft Uwe Rösler seine Männer noch einmal zu einem letzten Aufgalopp zusammen, schon am Mittwoch um 18.30 Uhr geht es dann in der Arena gegen den VfL Osnabrück weiter. Am Nachmittag stellt sich der Coach den Fragen der Presse.

So ist es um das Personal bestellt Torhüter Raphael Wolf wird sich sicher besonders fokussiert vorbereiten, da Florian Kastenmeier nach seiner Gelb-Roten Karte gegen Osnabrück gesperrt ist. Es wird interessant zu beobachten, wie Coach Rösler rotieren wird. Schließlich stehen am Sonntag (bei St. Pauli) und am kommenden Mittwoch (Pokal in Essen) noch zwei weitere wichtige Spiele vor Weihnachten an. Leonardo Koutris könnte sein Debüt feiern.

Das haben wir heute im Angebot Kenan Karaman – an ihm scheiden sich die Geister. Während der türkische Nationalspieler intern völlig unumstritten als Führungsspieler gilt, hat er bei den Fans einen schweren Stand. Und: Wie geht es eigentlich Emma Iyoha nach dem überstandenen Pfeifferschen Drüsenfieber? Wir haben mit ihm gesprochen – und mal wieder gemerkt: Der Angreifer ist ein richtig reflektierter Bursche.

Foto: Frederic Scheidemann 13 Bilder So könnte Fortunas Startelf in Karlsruhe aussehen

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 15. Dezember: Herzlichen Glückwunsch, Edgar Prib! Der Neu-Fortune wird heute 31. An seinem ersten Geburtstag geschah Wichtiges bei der Fortuna, denn 1990 nahm Aleks Ristic zum ersten Mal seinen Hut. Oder sollte man sagen – seine Nikolausmütze? Die trug die Trainerlegende nämlich auf der Pressekonferenz nach seinem letzten Fortuna-Spiel, das die Düsseldorfer 4:1 gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen hatten.

Das Tischtuch zwischen der damaligen Führung und „König Aleks“ war zerschnitten, sein Wechsel zum FC Schalke 04 stand fest. Zum Abschluss sagte der Bosnier: „Unter einem anderen Präsidium komme ich wieder.“ Er sollte Recht behalten: 1994 und 1995 schaffte Ristic mit Fortuna zwei Aufstiege hintereinander und stürmte so mit der legendären Mythos-Mannschaft zurück in die Bundesliga.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Dienstag bleiben unsere Fortuna-Reporter für Sie am Puls des Geschehens. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(erer, jol, gic)