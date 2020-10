Was der Mittwoch bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Aleksandar Ristic Foto: Werek

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Nach vier Einheiten an zwei Tagen haben die Fortuna-Profis am Mittwoch wieder einen freien Tag. Am Donnerstag nehmen die Spieler dann den Schlussspurt in der Vorbereitung auf das Spiel gegen Jahn Regensburg (Sonntag, 13.30 Uhr) auf. Kostenpflichtiger Inhalt Leider gehen die Verantwortlichen aufgrund der steigenden Corona-Zahlen davon aus, dass die Partie als Geisterspiel stattfinden muss.

Das ist auf dem Transfermarkt los Es bleibt dabei: Fortuna sucht eigentlich weiter einen Kreativspieler. Allerdings hat der neue Vorstand Klaus Allofs in der „Bild“ verlauten lassen, dass man sich damit Zeit bis zur Wintertransferperiode lassen wird. „Wir werden vor der nächsten Transfer-Periode im Winter ganz sicher nicht diesen kreativen Mittelfeldspieler verpflichten können. Der Markt ist intensiv nach Möglichkeiten überprüft worden. Entweder war es, wie im Fall Stöger, nicht zu realisieren. Oder wir waren nicht von den Kandidaten überzeugt”, sagte Allofs.

So ist es um das Personal bestellt Rouwen Hennings (Bluterguss in der Wade) und Andre Hoffmann (Probleme an der Hüfte) trainierten auch am Dienstag noch individuell. Ob sie für das Spiel gegen Regensburg eine Alternative sein können, entscheidet sich somit erst am Ende der Trainingswoche. Emmanuel Iyoha (Pfeiffersches Drüsenfieber), Gökhan Gül (Mittelfußbruch), Alfredo Morales (Bänderverletzung im Sprunggelenk), Matthias Zimmermann (Muskelverletzung im Oberschenkel) und Edgar Prib (Muskelfaserriss) fallen ohnehin weiter aus.

Das haben wir heute im Angebot Auf diese Geschichten können Sie sich heute unter anderem freuen: Wir haben unsere Leser in einer Umfrage gefragt, von welchem der neun externen Sommer-Zugänge sie am meisten erwarten. Heute lösen wir das Ergebnis auf. Zudem: Fortuna gegen Regensburg – das war im Aufstiegsjahr eine ganz entscheidende Begegnung. Reporter Bernd Jolitz war beim legendären 3:4 beim Jahn dabei und erinnert sich an die spektakuläre Niederlage und ihre positiven Folgen.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 14. Oktober 1989. Vielleicht wäre er besser Handballtrainer geworden, denn dann hätte Trainer Aleksandar Ristic seinen Wunsch in die Tat umsetzten können. Bezugnehmend auf zwei annähernd identische Fehler in Fortunas Innenverteidigung, hatte sich das Schlitzohr in der anschließenden Pressekonferenz gewünscht, dass das Regelwerk des DFB ein „Time-Out“ vorsehen sollte. Denn so wäre der zweite Fehler sicher zu vermeiden gewesen.

Fortuna hatte soeben denkbar unglücklich gegen den FC Bayern mit 1:2 verloren. Trotz drückender Überlegenheit in Abschnitt zwei, standen die Düsseldorfer aufgrund der beiden Aussetzer am Ende mit leeren Händen da.

Dabei hat nur ein wenig Durchblick gefehlt. Im Gegensatz zu den 55.000 Zuschauer und den beteiligten Akteuren, übersahen die Unparteiischen, ein eindeutiges Handspiel (85.). Ein Schuss von Bernd Klotz wurde von Bayerns Thomas Kastenmaier im Stile eines Torwarts abgewehrt. Der fällige Pfiff blieb aus und so gab es auf der Habenseite, neben einer stattlichen Einnahme von 900.000 DM (brutto), lediglich ein Eigentor von Klaus Augentaler (60.) zu verbuchen.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Mittwoch sind unsere Fortuna-Reporter natürlich am Start. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(erer, jol, gic)