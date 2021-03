Was der Sonntag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Geburtstagskind Dawid Kownacki. Foto: dpa/Jonas Güttler

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Cheftrainer Uwe Rösler hat der Mannschaft zwei Tage frei gegeben: „Das hilft auch, die Köpfe freizubekommen. Danach beginnt die Vorbereitung auf das Spiel gegen Bochum.“ Dieses ist für Montag, 22. März, angesetzt.

Lesen Sie auch Neuer Vertrag : Hennings stürmt mindestens bis 2022 für Fortuna

So ist es um das Personal bestellt In Sandhausen gab es eine Schrecksekunde, als Kevin Danso nach einem Zweikampf behandelt werden musste. Der Österreicher konnte dann aber weiterspielen, so dass sich das Lazarett – das derzeit Thomas Pledl, Felix Klaus, Shinta Appelkamp und „Emma“ Iyoha umfasst – wahrscheinlich nicht vergrößern wird. Abzuwarten ist, wie lange Alfredo Morales an seinen Wadenproblemen laborieren wird.

Das haben wir heute im Angebot Wir befassen uns natürlich noch einmal ausgiebig mit dem Geschehen in Sandhausen; zum Beispiel in Form einer Analyse, inwieweit die Auswechslungen Uwe Röslers den Spielverlauf beeinflusst haben könnten. Zudem widmen wir dem Duo auf der linken Seite, Leo Koutris und Kristoffer Peterson, eine Geschichte.

Foto: dpa/Uwe Anspach 13 Bilder So haben wir die Fortunen bewertet

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 14. März, was Fortunas Stürmer Dawid Kownacki einen kleinen Fanfarenstoß einbringt: Herzlichen Glückwunsch, der polnische Nationalspieler wird heute 24 Jahre alt!

Im Jahr 1971 gab es am 14. März späten Schnee, doch selbst der stellte für Fortuna auf ihrem Weg in Richtung Aufstiegsrunde zur Bundesliga kein großes Problem dar. Der Platz am Flinger Broich wurde kurzerhand geräumt, und da sich keine Eisschicht unter dem ungeliebten Weiß gebildet hatte, stand der Partie gegen Regionalliga-Konkurrent Preußen Münster nichts mehr im Weg.

Foto: dpa/Jonas Güttler 11 Bilder Das ist Dawid Kownacki

Fortuna war damals gezwungen, ihre Heimspiele im heimischen Flingern auszutragen, da sich das Rheinstadion als Großbaustelle präsentierte. Grund waren die ausgiebigen Umbauarbeiten im Hinblick auf die Weltmeisterschaft im eigenen Land 1974. Leider trotzten nur 6500 Zuschauer den äußeren Bedingungen und fanden den Weg ins Stadion. Doch die brauchten ihr Erscheinen nicht zu bereuen.

Die Düsseldorfer erwiesen sich auch im 13. Heimspiel der Saison als echte Heimmacht (zwölf Siege, ein Unentschieden) und ließen den Preußen nicht den Hauch einer Chance. Dieter Herzog eröffnete in der 21. Spielminute den Torreigen In der 48. Minute lenkte Reiner Geye das Leder zum zweiten Mal ins Netz. Auch Klaus Iwanzik ließ sich nicht lumpen und erzielte den dritten Treffer (52.), Peter Biesenkamp erhöhte eine Viertelstunde später zum 4:0-Endstand.

Anhand der Abschlussmöglichkeiten der Rot-Weißen wäre ein zweistelliges Ergebnis durchaus im Bereich des Möglichen gewesen. Aber auch so durften die Fans zufrieden den Heimweg antreten und weiterhin vom zweiten Aufstieg träumen, der im Frühjahr Realität wurde.