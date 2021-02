Was der Sonntag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Peter Meyer (rechts) in einem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Foto: Horstmüller

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Wie immer nach einem Pflichtspiel gibt es es ein volles Trainingsprogramm nur für jene Profis, die beim enttäuschenden 1:1 bei Jahn Regensburg nicht in der Startelf gestanden haben. Die Mitglieder der Anfangsformation treffen sich lediglich zu einem Auslaufen.

So ist es um das Personal bestellt Auch am Samstag wurde Shinta Appelkamp wegen seines Muskelfaserrisses im Oberschenkel schmerzlich vermisst. Die sportliche Leitung hofft, dass der 20-Jährige in dieser Woche wieder ins Training einsteigen kann. Bei Emmanuel Iyoha dauert die Pause in jedem Fall noch länger.

Das haben wir heute im Angebot Am Morgen lassen wir zunächst einmal die Beteiligten zum 1:1 in Regensburg zu Wort kommen – Trainer Uwe Rösler ebenso wie die Spieler. Zudem bringen wir eine Analyse zur Lage der Fortuna und wie es nun für sie weitergeht.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 14. Februar. Das ist nicht nur der Valentinstag (Sie haben doch hoffentlich an ein Geschenk gedacht?), sondern auch der 56. Jahrestag eines besonderen Fortuna-Sieges. Gegner im Jahr 1965 war in der Regionalliga – damals der Unterbau der noch jungen Bundesliga – Borussia Mönchengladbach, die sich gerade anschickte, ihre legendäre „Fohlen-Elf“ aufzubauen. Unter Trainer Hennes Weisweiler wuchsen Riesentalente wie Günter Netzer, „Hacki“ Wimmer, Herbert Laumen und Jupp Heynckes heran.

Dieses Quartett stand auch gegen Fortuna auf dem Spielfeld, doch das nutzte den Gladbachern an jenem Tag wenig. Peter Meyer, später selbst ein Borusse, brachte die Düsseldorfer in Führung, Reinhold Straus erhöhte vor 35.000 Zuschauern im Rheinstadion auf 2:0.

Ausgerechnet Heynckes’ Platzverweis („Don Jupp“ waren die Sicherungen durchgebrannt und er hatte Hans Stockhausen einen Faustschlag verpasst) brachte dann Fortuna aus dem Tritt. Plötzlich drängte Borussia in Unterzahl auf den Anschlusstreffer, der allerdings nicht gelang. Fortuna befreite sich erst in der Schlussphase wieder, und sowohl Straus als auch Meyer schnürten noch einen Doppelpack zum 4:0-Endstand. Gladbach stieg am Saisonende dennoch auf und mischte in den folgenden Jahren gemeinsam mit Mit-Neuling FC Bayern München die Bundesliga auf.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Sonntag bleiben unsere Fortuna-Reporter nicht tatenlos. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

